Parece que o Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra é real graças a este vazamento

Após um início incerto, é um fato que os smartphones com tela dobrável chegaram para ficar, com a Samsung se tornando a líder absoluta do segmento. Assim, todos, consumidores, distribuidores e entusiastas, já aguardam ansiosamente o iminente lançamento de seu carro-chefe nesse setor: o Galaxy Z Fold 6.

Não faz muito tempo, em fevereiro deste mesmo 2024, compartilhamos com vocês uma série de renders inquietantes onde podíamos observar este novo modelo com um design relativamente familiar, mas com algumas adaptações chamativas no módulo de sua câmera traseira e seus biseis laterais com um design estilizado.

OnLeaks Samsung Galaxy Z Fold 6

No entanto, o assunto chamativo agora é que acabou de surgir um relatório preocupante, onde é afirmado que na realidade esta linha do Samsung Galaxy Z Fold 6, que tem sua chegada prevista para o mês de julho, viria com uma surpresa que atacaria diretamente nossos bolsos: um modelo Ultra com especificações técnicas mais robustas.

O Samsung Galaxy Z Fold 6 seria um fato inevitável

Tudo deriva de um relatório dos malucos do Android Headlines que se baseiam na descoberta de uma pista tão convincente quanto perturbadora: o número de modelo SM-F958N detectado em um dispositivo Samsung.

Descobrir que o fabricante sul-coreano registrou a existência de um novo smartphone que criou pode parecer ridículo, especialmente se o site em questão afirmar que se trata do Galaxy Z Fold 6 Ultra, cuja existência não foi relatada ou insinuada até o momento.

Android Headlines Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra

Mas o final "8″ nos números de modelo da Samsung geralmente funciona como um indicador para mostrar que se trata de uma versão Ultra, como no caso do Samsung Galaxy S24 Ultra. Portanto, o SM-F958N, articulando em engenharia reversa o restante da nomenclatura, seria na verdade a nova versão mais completa do futuro Galaxy Z Fold.

Ao contrário dos modelos dobráveis anteriores da Samsung, que terminavam em "6", esta pista sugere que poderíamos estar diante de um Galaxy Z Fold 6 Ultra juntamente com o modelo padrão.

No entanto, vale ressaltar que não há evidências de variantes Ultra para outros países. Portanto, é possível que este modelo premium seja lançado apenas na Coreia do Sul.

Tudo é incerteza agora com o Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra

OnLeaks Samsung Galaxy Z Fold 6

Derivado de tudo isso, tem sido especulado que o Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra poderia oferecer especificações ainda mais premium e um preço mais alto como consequência lógica, mas não há nada concreto em si, apenas rumores de que poderia contar com um chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Todas as filtragens até o momento apontam para a possibilidade de a Samsung apresentar a nova família de dispositivos dobráveis na primeira metade de julho de 2024. Portanto, teremos que esperar até lá para ter uma certeza maior.

É quase certo que, se este modelo Ultra existir, teria uma bateria mais robusta, talvez funções de suporte mais ágeis com o Galaxy IA e uma câmera com uma lente extra. Mas, por enquanto, tudo deve ser considerado apenas um rumor.