O Google está trabalhando no ‘Speaking Practice’: ferramenta de IA para melhorar o inglês

No campo da inteligência artificial, o Google é uma das empresas tecnológicas que está na vanguarda. Através de sua subsidiária DeepMind, adquirida em 2014, desenvolveu programas como AlphaGo ou serviços como Google Assistant, além de melhorias em sua tradução automática e o desenvolvimento do Gemini, seu chatbot de IA que concorre com outros grandes como ChatGPT ou Copilot da Microsoft.

Nesse contexto, foi revelado que o Google está buscando lançar uma nova ferramenta de inteligência artificial chamada "Speaking Practice". Seu objetivo? Transformar a forma como os usuários aprendem inglês ao focar na prática de conversação.

Gemini IA (Captura de pantalla)

Tudo o que sabemos sobre o ‘Speaking Practice’ da Google

De acordo com os rumores, este novo serviço estaria atualmente em fase de teste em vários países, prometendo melhorar significativamente as habilidades de conversação em inglês dos usuários de todo o mundo com uma abordagem do idioma estrangeiro em situações cotidianas.

Assim, a ferramenta "Prática de Conversação" se destaca por permitir aos usuários interagir em conversas simuladas, a fim de melhorar sua fluência e compreensão do inglês de forma mais natural e eficaz. Além disso, destaca-se por incluir um feedback imediato sobre a precisão e clareza das respostas.

Para acessar o "Prática de Conversação", os usuários devem fazer parte do programa Search Labs do Google, disponível apenas através de contas pessoais e não do Google Workspace, onde é possível participar dos experimentos de IA ativando a função através do aplicativo do Google ou visitando o site do Google Labs. Para aqueles que entrarem neste programa, uma vez dentro, um tópico de conversa será apresentado e eles serão convidados a responder utilizando palavras-chave específicas.

Atualmente, o "Speaking Practice" está sendo testado em países como Argentina, Colômbia, Índia, Indonésia, México e Venezuela. Em breve, o Google expandirá sua disponibilidade, dependendo dos avanços dessa IA. Vale ressaltar que, por enquanto, os usuários do programa Search Labs que testarem essa ferramenta poderão fazê-lo de forma gratuita, veremos como isso avançará quando for lançado oficialmente.