Novo golpe pelo WhatsApp: eles invadem sua conta através de uma chamada de vídeo

É importante estar muito atento a qualquer golpe na era digital. Os cibercriminosos são engenhosos e conseguem hackear suas contas com métodos inteligentes, que às vezes superam a inteligência de qualquer um. O recente modus operandi para usurpar contas do WhatsApp, através das videochamadas, vai deixá-lo sem palavras.

O portal Urban Tecno relata o relatório de um usuário do bluesky que conta como tentaram hackear sua conta do WhatsApp através de videochamadas.

Sabemos que os hacks do WhatsApp são feitos com a intervenção de números telefônicos. Os cibercriminosos baixam o aplicativo, tentam fazer login com o seu número de contato, mas não conseguem acessar o código de quatro dígitos que é enviado a você por SMS.

Então, na tentativa de roubar sua conta, eles fazem uma chamada de vídeo em que cobrem a câmera, falam como se fossem alguém conhecido que quer te cumprimentar e, como você vê tudo escuro, pedem para compartilhar a tela. Se você concordar, eles enviam um código e, quando a notificação chega, eles estão vendo sua tela e é aí que roubam seu WhatsApp.

Evite as irritantes chamadas do WhatsApp

Quando você recebe uma chamada do WhatsApp de um número desconhecido, geralmente apenas o número de telefone e o código do país são exibidos, o que facilita para os criminosos ocultarem sua identidade.

Esses cibercriminosos frequentemente usam números com códigos de países estrangeiros, como Nigéria, Filipinas ou Ucrânia. Se você atender a essas chamadas, corre o risco de ser vítima de fraudes ou extorsões.

Para te proteger dessas ameaças, o WhatsApp implementou uma função que permite bloquear automaticamente chamadas de números desconhecidos. Você pode ativar essa opção seguindo estes passos:

Aceda às configurações do WhatsApp.

Vá para a seção 'privacidade'.

Clique em 'chamadas'.

Ative a opção 'silenciar chamadas de números desconhecidos'.

Ao ativar essa função, seu dispositivo não emitirá som quando alguém que não está em sua lista de contatos tentar se comunicar com você através do WhatsApp. É uma medida adicional para protegê-lo contra possíveis fraudes e extorsões.