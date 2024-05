Nokia 3210 ressurge com um toque moderno

Aqueles que conheceram o mundo antes do nascimento do smartphone certamente se lembrarão perfeitamente que a Nokia era a rainha do mercado durante grande parte da última década do século XX e o início deste novo milênio. Mas depois, com o surgimento do Android e do iPhone, isso mudou radicalmente. No entanto, houve modelos desta empresa que se tornaram lendários. Como o Nokia 3210, um celular que muitos tiveram e que agora voltou do nada, pegando todos de surpresa.

HMD Global, a empresa que agora é proprietária da marca Nokia, confirmou, de forma muito indireta, em um movimento que poderia ser considerado quase uma filtragem, o retorno do lendário telefone Nokia 3210, 25 anos após o seu lançamento original. Este dispositivo retrô, que foi um sucesso, está sendo renovado com um design moderno e recursos atualizados, mantendo a essência que o tornou um clássico atemporal.

No entanto, o mais curioso da história é como tudo começou. Mas antes, é necessário fornecer um breve antecedente histórico sobre o contexto desta história, para dimensionar a verdadeira relevância estética deste celular.

O Nokia 3210 fez história com seu design

O Nokia 3210 original foi um dos primeiros telefones a ter uma antena interna, tornando-se um dispositivo compacto e elegante que imediatamente se destacou de todos os outros no mercado e, graças a isso, se tornou um dos mais populares quase imediatamente entre os fãs da marca e usuários alheios ao império desses finlandeses que na época eram os donos absolutos do mundo.

E assim como agora, de acordo com um relatório da Nokiamob, a HMD Global apresentou uma imagem teaser do novo Nokia 3210, que exibe um design inspirado no clássico original, mas com algumas atualizações modernas. O telefone mantém a forma retangular característica do 3210, mas com linhas mais finas e um acabamento mais moderno. A cor azul do dispositivo também é uma referência ao modelo original:

Imagem: Nokia | Nokia

Apesar do seu design retro, o novo Nokia 3210 não fica para trás em termos de características. O dispositivo terá uma bateria de longa duração, conectividade Bluetooth e 4G, para que você possa se manter conectado com o seu mundo. Mas é claro que não podia faltar o icônico jogo da cobrinha, que traz tantas lembranças aos usuários daquela época.

O Nokia que surgiu de um vazamento agora é uma incógnita

Infelizmente, todo o relatório publicado é baseado em um vazamento já apagado do X (antes Twitter). Portanto, não há nada absolutamente concreto por parte da HMD Global sobre o preço do novo celular ressuscitado, nem a data de lançamento no mercado.

Isso não impediu que a nostalgia por esses telefones que marcaram uma época querida para aqueles de nós que conhecemos o mundo antes dos smartphones nos invadisse. Era um lugar melhor.