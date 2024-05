Este é o ‘mini’ ChatGPT da Microsoft que funciona offline no seu PC e smartphone

Não é um mistério para ninguém que a inteligência artificial generativa (IAG) experimentou um avanço significativo nos últimos anos, impulsionada pela disponibilidade de grandes conjuntos de dados e pelo aumento da potência de computação. No entanto, a crença popular é que a maioria das aplicações atuais de IAG dependem apenas da nuvem para processar grandes quantidades de dados e treinar modelos complexos.

ANÚNCIO

Em resposta a essas limitações, surgiu a inteligência artificial "no dispositivo" ou "sem nuvem", que permite executar modelos de IAG diretamente em dispositivos locais, como computadores pessoais, smartphones ou dispositivos IoT.

Na verdade, a Microsoft adicionou mais um elemento ao cenário da Inteligência Artificial (IA) generativa com o lançamento do Phil-3 Mini. Este modelo de linguagem pequeno (SLM) desafia os gigantes do setor, demonstrando que a inteligência não depende apenas do tamanho. Com apenas 3,8 milhões de parâmetros, o Phil-3 Mini rivaliza em inteligência com as maiores IAs do mercado, como ChatGPT ou Gemini.

A chave do sucesso do Phil-3 Mini reside em dois aspectos fundamentais: seu treinamento de primeira classe e sua capacidade de funcionar em modo local.

Adeus à dependência da nuvem

Ao contrário das IAs tradicionais, o Phil-3 Mini não precisa da nuvem para funcionar. Pode operar diretamente em dispositivos móveis ou portáteis, mesmo sem conexão com a internet. Isso o torna uma opção ideal para cenários onde a privacidade, a latência ou a disponibilidade da internet são fatores críticos.

Como o Phil-3 Mini consegue ser tão inteligente com menos parâmetros? A resposta está no seu treinamento. Em vez de uma grande quantidade de dados gerais, o Phil-3 Mini foi treinado com dados de alta qualidade provenientes de sites especializados, livros didáticos e outros materiais premium. Essa estratégia permitiu que ele desenvolvesse uma compreensão profunda da linguagem e uma capacidade de resposta precisa.

O funcionamento local do Phil-3 Mini abre um leque de possibilidades em várias áreas. Desde a automação e a informática sem wifi até os sistemas de tráfego, a fabricação inteligente, a vigilância remota ou o monitoramento ambiental, o Phil-3 Mini tem o potencial de transformar vários setores.

Além disso, seu tamanho reduzido e capacidade local contribuem para a democratização da IA. Ao não depender da nuvem, o Phil-3 Mini reduz a demanda de recursos energéticos e facilita o acesso à IA para um número maior de pessoas.