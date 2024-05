Estas são as incríveis fotos que a NASA escolheu como as melhores de 2023

A NASA tem uma longa tradição de selecionar as melhores fotos do ano, capturando imagens impressionantes que nos lembram a beleza e o mistério do universo. Todos os anos, recebe milhares de fotos capturadas por seus astronautas, cientistas e naves espaciais. Um painel de especialistas em fotografia e ciência espacial é responsável por revisar e selecionar as melhores imagens.

Para isso, levam em consideração critérios como a qualidade técnica, principalmente a nitidez, a composição e a exposição da imagem são fatores importantes; o valor científico. A foto deve fornecer informações valiosas sobre nosso planeta, o sistema solar ou o universo, o impacto visual; e, claro, a história por trás da imagem.

Fotografia NASA (NASA/Keegan Barber/(NASA/Keegan Barber))

Os melhores de 2023

Agora, a agência internacional cativou o mundo mais uma vez com sua seleção anual das melhores fotos do ano, uma coleção impressionante que captura a essência da exploração espacial em 2023. Desde lançamentos de foguetes desafiando a gravidade até imagens detalhadas de mundos distantes, essas fotografias não apenas celebram as conquistas da agência espacial americana, mas também oferecem uma janela para o vasto e infinito universo que nos rodeia.

A seleção deste ano inclui imagens que documentam marcos importantes como o retorno à Terra da cápsula OSIRIS-Rex com uma amostra de um asteroide, o lançamento da missão Psyche em direção a um asteroide rico em metais e também o bem-sucedido retorno da nave espacial SpaceX Dragon Endeavour, que pousou no Oceano Atlântico em frente à costa de Jacksonville, Flórida, marcando o retorno da Expedição 69 à Estação Espacial Internacional.

NASA OSIRIS-REx (NASA/Keegan Barber/(NASA/Keegan Barber))

As As Melhores Fotos de 2023 da NASA não são apenas um espetáculo visual, são um chamado à exploração, inovação e colaboração internacional. Ao contemplar essas imagens, somos inspirados a sonhar com um futuro onde a humanidade possa alcançar novas alturas e descobrir os mistérios do cosmos. Portanto, são uma celebração da exploração espacial, um lembrete da beleza do universo e um apelo à ação para proteger nosso planeta.