A inteligência artificial nos mostra como a Antártida pareceria sem neve

Uma das graves consequências do aquecimento global é o derretimento das regiões polares da Terra. Danificar o meio ambiente provoca mudanças climáticas em nosso planeta, das quais as pessoas, os animais e os ecossistemas acabam sofrendo. Por isso, pedimos à inteligência artificial: “Como seria a Antártida (e o que aconteceria) se ficasse sem neve?”

Primeiro, tivemos um bate-papo com o Gemini, inteligência artificial do Google, antes de pedir ao Bing Chat para nos mostrar como a Antártida ficaria se perdesse toda a neve.

O chatbot do Google, que agora foi integrado a todo o ecossistema de aplicativos do gigante de Mountain View, nos conta as devastadoras consequências que o mundo sofreria, não pelo degelo da Antártida, mas simplesmente por perder a neve, que é a camada superior do frio polar.

O Gemini do Google lista os três elementos que seriam afetados no mundo pela perda de gelo na Antártida:

“1.- Aumento do nível do mar: A camada de gelo antártico contém aproximadamente 70% da água doce do mundo. Se todo esse gelo derretesse, o nível do mar aumentaria em mais de 50 metros. Isso inundaria cidades costeiras ao redor do mundo, deslocando milhões de pessoas e causando danos econômicos generalizados.

2.- Mudanças climáticas: O gelo antártico também desempenha um papel crucial na regulação do clima global. Ele reflete a luz solar de volta para o espaço, ajudando a manter a Terra fresca. Se o gelo derretesse, a Terra absorveria mais calor, levando a um aquecimento global ainda mais rápido. Isso poderia ter consequências devastadoras, como o aumento de temperaturas extremas, secas e fenômenos meteorológicos mais intensos.

3.-Impacto nos ecossistemas: A perda da camada de gelo antártico também teria um impacto devastador nos ecossistemas marinhos. O gelo fornece um habitat vital para muitas espécies de animais, como pinguins, focas e baleias. Se o gelo derretesse, essas espécies perderiam seus lares e estariam em perigo de extinção.

E depois disso, ele nos contou como seria a paisagem da Antártida sem a neve:

"Se a Antártida perdesse toda a sua neve, ela se pareceria muito diferente do que a conhecemos hoje. A camada de gelo que cobre o continente tem uma média de 2,5 quilômetros de espessura, então se desaparecesse, revelaria uma paisagem completamente nova."

Em algumas áreas, a terra nua seria visível. Essas áreas seriam principalmente montanhas rochosas e vales. Em outras áreas, lagos e rios que atualmente estão cobertos de gelo seriam visíveis. O continente também seria muito menor, já que o gelo atua como um cobertor que aumenta a massa terrestre.

A Antártida sem neve de acordo com a IA

O Bing Chat e seus mecanismos de IA integrados nos mostram como é a paisagem da Antártida sem neve.

