Honor Magic6 Lite: um dispositivo de gama média que oferece muito ao usuário e que literalmente “resiste a tudo”

Podemos dizer que é o “irmão mais novo” do Magic6 Pro. E embora já o tenhamos analisado antes, até mais do que seu irmão mais velho, este telefone merece uma análise profunda em termos de sua proposta: é classificado como de gama média, mas tem muito a oferecer em termos de relação qualidade-preço. Além disso, a Honor nos desafiou a pregar pregos com sua tela. Falamos do Honor Magic6 Lite, um equipamento muito completo, com ótimas câmeras e uma tela de alta qualidade.

ANÚNCIO

Especificações técnicas do Honor Magic6 Lite

ECRÃ: Painel AMOLED de 6,78 / Resolução de 2.652 x 1.220 pixels / Brilho máximo de 1.200 nits / 120 Hz

DIMENSÕES E PESO: 163,6 x 75,5 x 7,98 mm / 185 gramas

PROCESSADOR: Snapdragon 6 Gen 1

RAM: 8 GB

ARMAZENAMENTO: 256 GB / Não expansível por microSD

CÂMERA FRONTAL: 16 Mpx f/2.5

CÂMERA TRASEIRA: Principal de 108 Mpx f/1.8 / Grande angular de 5 Mpx f/2.2 / Macro de 2 Mpx f/2.4

BATERIA: 5.300 mAh / Carregamento de 35 W

SISTEMA OPERACIONAL: Android 13 + MagicOS 7.2

CONECTIVIDADE: 5G Dual SIM / WiFi 5 / Bluetooth 5.1 / GPS, GLONASS, Galileo, BDS / NFC

OUTROS: Impressão digital na tela com sensor óptico / Tela curva / Resistência a quedas

Honor

Design: uma fórmula que funcionou

O Honor Magic6 Lite é quase idêntico em seu design ao Honor Magic5 Lite e isso não é algo ruim. Se a fórmula funcionou, por que não? O importante é ver melhorias no aparelho, e a Honor está sempre inovando.

E desde o primeiro momento em que você pega este telefone, ele se sente premium, apesar de ser um modelo "LITE", não parece assim (como em outras marcas). Parece um celular de alta qualidade e seu peso tão leve é algo que é apreciado considerando o tamanho da tela. Este smartphone, mesmo sem apostar em materiais como vidro e alumínio, transmite uma sensação muito positiva ao segurá-lo. Ele consegue isso graças a uma parte traseira que, sim, é de plástico, mas tem um toque agradável e não atrai muitas impressões digitais.

Recomendados

Em relação à distribuição de suas câmeras traseiras, o design consegue que elas estejam bem centradas e isso é uma vantagem para os resultados. E em termos práticos: quando você coloca o equipamento em uma mesa, fica nivelado. Poderíamos pensar que isso já é uma vantagem para evitar acidentes: e é que ainda não falamos sobre sua tela.

Honor

Tela e melhoria geracional

A tela, ao contrário da geração anterior, tem curvatura nas laterais. Isso é algo pelo qual a Honor continua apostando e que se mantém tanto em sua linha premium quanto em sua linha média. Nós adoramos.

Nesta geração, temos um avanço em brilho, que passa de 800 nits de pico para 1.200 nits, o que é especialmente apreciado em ambientes externos. Ao sol, você verá a tela.

Temos um painel AMOLED de tamanho considerável, com 6,78 polegadas e resolução de 2.652 x 1.200 pixels. As cores são vibrantes e contrastantes. E a resistência é incrível: a marca nos convidou a bater no telefone como se fosse um martelo e ele resistiu.

Vamos voltar para o técnico. Você gosta de jogar videogames? Esta informação é importante. O refresh rate é de 120 Hz e podemos fixá-lo em 60, mantê-lo em 120 ou colocá-lo no modo ‘Dinâmico’ que salta de um modo para outro dependendo da aplicação. Ideal para jogar.

Bom, e adiantamos: usamos como martelo e a tela resistiu.