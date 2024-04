Este é o rigoroso processo de seleção que precisa ser superado para se tornar um astronauta

O número exato de astronautas no mundo em um determinado momento pode variar um pouco, já que as missões espaciais vão e vêm e os astronautas se aposentam ou são desativados. Ainda assim, é importante entender que não são muitos. Na verdade, estima-se que atualmente existam cerca de 150 astronautas ativos em todo o mundo.

ANÚNCIO

Este número inclui, em primeiro lugar, os astronautas em missões espaciais. Neste momento, há 6 astronautas na Estação Espacial Internacional (EEI), fazendo parte da Expedição 67. Em seguida, há os astronautas disponíveis para futuras missões. As agências espaciais têm um grupo de cerca de 114 astronautas que completaram seu treinamento e estão disponíveis para serem selecionados.

Finalmente, podemos destacar os astronautas em treinamento, que são cerca de 30 pessoas de diferentes agências espaciais que atualmente estão se preparando para ser candidatos a integrar o grupo disponível para missões. É importante notar que esta é uma estimativa aproximada e que o número real de astronautas ativos pode variar.

Recomendados

Portanto, é bastante óbvio que o caminho para esse sonho espacial não é de forma alguma fácil. Para se tornar astronauta, é necessário passar por um processo de seleção rigoroso, projetado para identificar os candidatos com as habilidades e aptidões necessárias para enfrentar os desafios das missões espaciais.

Em que consistem os testes para se tornar um astronauta?

A jornada começa com a apresentação de candidaturas. Em 2021, a Agência Espacial Europeia (ESA) abriu o concurso, recebendo mais de 23.000 inscrições de candidatos de toda a Europa. Para serem considerados, os candidatos tinham que cumprir requisitos rigorosos: ser cidadãos de um estado membro da ESA ou associado, possuir pós-graduação em ciências e ter pelo menos 3 anos de experiência profissional na sua área.

Além dessas credenciais acadêmicas, os candidatos precisavam passar por um exame médico de classe 2 semelhante ao dos pilotos de avião, demonstrar proficiência fluente em inglês e ter entre 18 e 50 anos.

Superando testes físicos, mentais e de trabalho em equipe

Aqueles que atendiam aos requisitos iniciais enfrentaram um árduo processo de seleção composto por diversas fases eliminatórias. As primeiras provas avaliaram as capacidades cognitivas, técnicas, de coordenação motora e de personalidade dos candidatos.

Depois, a ESA avaliou as habilidades psicomotoras dos candidatos por meio de exercícios individuais e em grupo, testando sua capacidade de trabalho em equipe e resolução de problemas sob pressão.

A próxima etapa crucial foi a seleção médica. Os candidatos foram avaliados minuciosamente para garantir que estavam em condições físicas e mentais ideais para suportar as exigências das missões espaciais de longa duração.

Entrevistas finais: testando as competências e a formação

Após passarem com sucesso nos exames médicos, os candidatos restantes avançaram para duas rodadas de entrevistas finais. Na primeira, foram avaliadas suas habilidades técnicas e comportamentais, enquanto na segunda foram verificadas suas credenciais educacionais e antecedentes criminais.

Aqueles que passaram com sucesso por todas as etapas do processo de seleção receberam a notícia mais esperada: tinham sido selecionados como astronautas da ESA. No entanto, esse feito não significa que todos viajarão para o espaço imediatamente.

A ESA distingue entre astronautas de carreira e astronautas reservas. Os astronautas de carreira fazem parte do pessoal permanente da agência e são designados para realizar missões de longa duração, principalmente na Estação Espacial Internacional (EEI), com uma duração habitual de seis meses. Por outro lado, os astronautas reservas não fazem parte do pessoal permanente, mas podem ser selecionados para missões específicas de curta duração.

Um treinamento rigoroso para os desafios do espaço

Antes de se formarem, todos os astronautas de carreira devem completar um treinamento intensivo em vários centros, principalmente no Centro de Treinamento de Astronautas da ESA em Colônia, Alemanha.

Neste programa exigente, os futuros astronautas são treinados em pilotagem de naves espaciais, robótica, engenharia de voo, comunicações, técnicas de sobrevivência, primeiros socorros e controle de sistemas de suporte de vida. Além disso, devem passar por numerosos testes físicos e psicológicos que confirmem sua aptidão para missões espaciais.