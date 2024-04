Adeus às áreas sem cobertura: Elon Musk promete conectividade global no iPhone

A empresa SpaceX, liderada pelo seu CEO Elon Musk, não se dedica apenas a naves espaciais; mas também a satélites. Isso é feito através do Starlink, um projeto cujo objetivo é fornecer acesso à internet de alta velocidade para usuários em locais remotos ou áreas rurais. Dessa forma, desde sua primeira missão em 2019, a SpaceX lançou milhares de pequenos satélites para formar uma constelação que orbita a Terra, a fim de alcançar cobertura global.

E agora, a rede de satélites de Musk está fazendo notícia por uma boa razão: a possibilidade de fazer chamadas dos lugares mais remotos do mundo usando dispositivos iPhone compatíveis com Starlink.

O sucesso do Starlink

O serviço Starlink permite chamadas telefônicas, envio de SMS e conexões com a internet, embora com velocidades mais baixas em comparação com as conexões tradicionais. É uma conexão ideal para áreas rurais onde a fibra óptica não chega, pois a empresa de Elon Musk oferece kits básicos que incluem um roteador Wi-Fi e uma antena que deve ser conectada à eletricidade e apontada para o céu.

Assim, para contratar o Starlink, os usuários devem começar por verificar a cobertura em sua localização através do site da empresa, embora seja muito provável que haja cobertura, já que abrange extensas áreas do mundo, incluindo toda a Austrália, a maior parte da Europa, exceto em certos países, e quase todo o continente americano.

Starlink Lançamento

O que acontece com o iPhone?

De acordo com a empresa, o uso do Starlink em dispositivos Apple ainda está em fase beta e apenas em alguns países. Mas quando se tornar mais generalizado, poderá mudar o acesso de muitas pessoas em áreas com pouca ou nenhuma cobertura.

E embora ainda não conheçamos detalhes, está claro que os modelos com capacidade de se conectar via satélite para fazer chamadas são: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. E é claro, também se espera para os futuros iPhone 16 e iPhone 17.

Assim, esses testes, realizados sem a necessidade de modificar os dispositivos, puderam demonstrar a eficácia do serviço em diversas condições, incluindo áreas urbanas, rurais e sob condições climáticas variadas. Além disso, a Starlink também validou sua capacidade de conexão em smartphones de outras marcas, como Google e Samsung, garantindo uma ampla compatibilidade em todas as circunstâncias avaliadas. Um projeto de longo prazo que já está rendendo seus primeiros frutos.