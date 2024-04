Quem foi Muhammed Faris? O primeiro e único sírio a viajar para o espaço

A exploração espacial é de interesse para muitas nações, incluindo os países árabes. De fato, a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos (UAE Space Agency) é pioneira na região graças à sua missão Hope que chegou a Marte em 2021, enquanto outros países como Arábia Saudita e Egito também estão investindo em tecnologias espaciais. Mas a história desta região do mundo com o espaço remonta a muito tempo atrás. Por exemplo, na década de 80, a Síria colaborou com a Rússia para desenvolver seu programa espacial, projeto do qual emergiu seu primeiro e único astronauta, Muhammed Faris, título que ostentou até seu recente falecimento aos 72 anos, na sexta-feira, 19 de abril.

O astronauta sírio terminou seus dias na Turquia, onde residia como refugiado desde 2012 após desertar da Síria. Sua partida deste mundo foi devido a uma longa doença, mas sem dúvida será lembrado por se tornar o décimo segundo cidadão estrangeiro e o primeiro a visitar a estação espacial Mir.

Morre o único astronauta sírio

Nascido em 26 de maio de 1951 em Aleppo, Síria, Muhammed Faris se formou como piloto militar e especialista em navegação. Em 1985, ele foi selecionado para participar do programa Interkosmos da União Soviética e fez um voo histórico para o espaço em 22 de outubro de 1987 a bordo da Soyuz TM-3, acompanhado pelos cosmonautas Aleksandr Viktorenko e Aleksandr Aleksandrov. Depois disso, ele entrou para os anais da história como o primeiro sírio e o segundo árabe a viajar para o espaço.

Durante essa missão, Faris se dedicou a realizar observações da Síria do espaço, além de participar de vários experimentos científicos, incluindo o processamento de materiais e estudos biológicos. Também, durante uma transmissão ao vivo da estação espacial Mir, expressou seu profundo respeito e amor por seu país, destacando um momento de orgulho nacional.

“Neste momento feliz, envio todo o meu mais profundo respeito e amor... para toda a minha gente em todos os lugares”, disse durante aquela ocasião. Além disso, outro aspecto notável de sua viagem foi o de levar consigo terra de Damasco para o espaço, simbolizando a conexão entre sua pátria e sua jornada pelo espaço. Após sete dias, 23 horas e 4 minutos fora deste mundo, Faris retornou à Terra como um verdadeiro herói para a Síria e a região árabe na exploração espacial.

Após o seu único voo, ele foi condecorado como Herói da União Soviética e recebeu a Ordem de Lenin, regressando à Síria onde continuou a sua carreira na Força Aérea até desertar em 2012. Como mencionado anteriormente, a vida de Faris mudou radicalmente quando decidiu deixar a Síria durante a guerra civil, estabelecendo-se na Turquia e expressando a sua esperança pelo regresso de muitos outros exilados.

"É importante lembrar a Síria por sua longa e rica história, seus inúmeros pioneiros e como conquistou muitas fronteiras, incluindo a última fronteira do espaço", disse à imprensa local, conforme relatado pelo site especializado Space.