Meta integra sua IA ao WhatsApp: terá um assistente virtual, saiba como funciona

A Meta lançou sua própria inteligência artificial (Meta AI) e a integrou ao seu ecossistema de aplicativos. Isso inclui seu serviço de mensagens instantâneas, o WhatsApp. A partir de agora, a forma como usamos o aplicativo muda completamente, pois o universo de funcionalidades se abre para nos oferecer um mundo de possibilidades.

A primeira coisa, e talvez a mais simples, é que teremos um chatbot disponível dentro do mesmo aplicativo. Vamos esquecer a ideia de ter que sair do app para procurar algo no Google e mostrar para a pessoa (ou grupo) com quem estamos conversando. Com a inteligência artificial, poderemos recorrer ao nosso novo assistente virtual dentro do próprio aplicativo do WhatsApp.

De acordo com um relatório publicado pelo 20Bits, citando um relatório dos especialistas do WA Beta Info, a inteligência artificial integrada ao WhatsApp é baseada no modelo de linguagem Llama 2, que, segundo a equipe do Meta, é melhor do que o ChatGPT-4.

Na América Latina houve uma recente atualização do WhatsApp, mas a integração do Meta AI ainda não está disponível. Relatórios informam que a incorporação da inteligência artificial está em fase de teste com usuários selecionados em uma dúzia de países: Austrália, Canadá, Gana, Jamaica, Malawi, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Singapura, África do Sul, Uganda, Zâmbia e Zimbábue já têm acesso ao chatbot Meta AI.

Mark Zuckerberg announced new AI-powered features and upgrades for Meta AI on WhatsApp!



Meta AI is available in English in Australia, Canada, Ghana, Jamaica, Malawi, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia, and Zimbabwe!https://t.co/jB2G8TtmDu pic.twitter.com/a6jBygeDTs — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 18, 2024

"Mark Zuckerberg destaca que está disponível a capacidade de fazer uma pergunta ao Meta AI diretamente da barra de pesquisa, facilitando que usuários selecionados obtenham rapidamente sugestões e respostas sobre esportes, entretenimento e outros eventos atuais", relata o WA Beta Info.

“Por meio do Meta AI, também é possível imaginar uma imagem e fazê-la aparecer instantaneamente. Essa tecnologia se baseia nos mais recentes modelos de imagens desenvolvidos pela Meta e lançados hoje ao público”, acrescenta o relatório do veículo citado.