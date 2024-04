Astronauta tira foto das auroras boreais vistas do espaço

As auroras boreais se destacam como um dos espetáculos mais bonitos de se ver nos céus do planeta. Costumam aparecer exclusivamente em regiões próximas aos polos da Terra e aqueles que testemunham o fenômeno ficam atônitos diante de um evento tão grandioso. Agora, imaginem que se são incríveis do chão, como serão impressionantes quando vistas do espaço.

Um cosmonauta que foi para a Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA estava contemplando a imensidão da Terra a partir da escotilha do laboratório orbital, e capturou o momento exato em que as luzes apareceram em uma das regiões polares do mundo. Obviamente, ele pegou sua câmera e registrou o impressionante episódio.

De acordo com o que o Space Nosey relata, o cosmonauta autor da fotografia é Nikolai Chub, conforme informado pela conta que possuem no X (anteriormente conhecido como Twitter).

O acompanhamento das auroras está aumentando na comunidade científica, pois a atividade solar está aumentando cada vez mais. A atividade do Sol está em um ponto em que os especialistas esperam que as auroras boreais ocorram até mesmo em regiões do sul dos Estados Unidos, como Nova Inglaterra, algo que não é comum.

Ver a aurora boreal é um espetáculo que fascina cientistas e entusiastas de eventos astronômicos da Terra. Milhares de pessoas planejam viagens anualmente para regiões do Círculo Polar Ártico para desfrutar do evento. Agora imagine poder apreciá-lo do espaço.

As auroras boreais ocorrem quando os ventos solares carregados de energia são expelidos do astro-rei. Quando esses ventos colidem com os campos magnéticos da Terra, ocorre uma liberação de partículas, desencadeando uma série de reações na atmosfera, incluindo a liberação de fótons de luz.