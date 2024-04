Como detectar mensagens de e-mail escritas por ChatGPT ou qualquer IA

Vivemos em tempos modernos que às vezes parecem imprevisíveis devido aos avanços da tecnologia em diferentes áreas, especialmente no campo da Inteligência Artificial (IA), onde plataformas como ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot e outras semelhantes parecem apagar cada vez mais a linha que distingue pessoas reais de entidades que não existem, mas que se comportam de maneira absolutamente convincente.

ANÚNCIO

Os dias em que interagíamos com um chatbot qualquer, que claramente parecia desajeitado, lento, automatizado e sem muita capacidade de reagir às respostas inseridas, ficaram para trás. Agora a IA tem a capacidade de ser bastante convincente. E embora possa nos poupar tempo em tarefas como escrita ou organização de informações, quando é utilizada para redigir e-mails pode gerar dúvidas e até mesmo alguns riscos concretos.

Logotipo ChatGPT vs. Gemini

Como saber se o e-mail que estou lendo foi escrito por um robô? É ético usar a Inteligência Artificial para redigir esse tipo de mensagens que milhares de usuários recebem? São perguntas absolutamente válidas que não podemos evitar fazer ao revisar cuidadosamente nossa caixa de entrada nos dias de hoje, no século XXI.

Recomendados

Por que não devemos usar IA para redigir os emails?

Um brilhante artigo da F@stCompany aborda exatamente esse tema de incerteza, coletando impressões de Kathleen Day, professora da Escola de Negócios Carey da Universidade Johns Hopkins, do outro lado da moeda: focando nas pessoas que usam Inteligência Artificial para redigir seus e-mails e economizar tempo.

A pesquisadora é enfática ao advertir que a correspondência gerada por uma IA nunca deve ser usada sem revisão ou intervenção humana. Ela sugere que o conteúdo criado exclusivamente por uma IA deve ser rotulado como tal. Ela considera que enviar algo como sendo próprio quando na verdade vem do ChatGPT "não seria diferente de plagiar".

Por sua vez, Franklin Orellana, presidente de informática e programas de ciência de dados da Universidade Post, acrescenta no mesmo artigo que a IA pode gerar e-mails com erros de sintaxe, informações falsas ou até mesmo criar peças com propósitos maliciosos, como phishing ou manipulação de todos os tipos.

Quatro dicas para detectar se o e-mail que você recebeu foi escrito por uma IA

Pensando no lado das potenciais vítimas, existem algumas alternativas para identificar quando recebemos um e-mail redigido por uma Inteligência Artificial. Embora existam detectores de IA, sua eficácia não é totalmente comprovada e, na verdade, costuma ser redundante na maioria das vezes.

Na verdade, um estudo de junho de 2023, intitulado Teste de Ferramentas de Detecção de Texto Gerado por IA, descobriu que essas ferramentas não eram "precisas nem confiáveis". Mas felizmente, existem quatro dicas básicas que podem nos ajudar:

Inteligencia Artificial Estou conversando com uma IA?