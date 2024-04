O TikTok está perigosamente perto da IA: trabalha em um recurso para clonar a voz em 10 segundos

Mundialmente conhecida por permitir aos usuários criar, editar e compartilhar vídeos de até 60 segundos, TikTok é uma plataforma criada na China em 2016 sob o nome de Douyin e lançada no mercado internacional um ano depois. Assim, estamos falando de uma rede social massiva e popular, com uma ampla variedade de efeitos e filtros para criar conteúdo ilimitado e único. E não apenas por publicar; TikTok também se destaca por seu algoritmo que personaliza o conteúdo mostrado a cada usuário, contribuindo significativamente para seu sucesso. Agora, uma nova característica foi adicionada que poderia gerar ainda mais adeptos e fãs: A incorporação de inteligência artificial.

De acordo com os rumores, o TikTok estaria prestes a lançar uma função inovadora que permitirá aos usuários clonar suas vozes usando inteligência artificial (IA), o que mais uma vez ajudará a transformar a forma como os vídeos são criados na plataforma.

Inteligência artificial para clonar voz no TikTok?

Esta nova funcionalidade do TikTok ajudará os usuários a produzirem conteúdo sem precisar gravar sua voz para cada vídeo, representando um grande avanço na produção de conteúdo. Como? Imitando a voz do usuário em apenas 10 segundos ao dizer uma frase.

Assim, esta IA seria projetada para simplificar o processo de criação de vídeos, que tradicionalmente requer conceber uma ideia, executá-la, editar o clipe e adicionar uma narração. Agora, esta última parte poderá ser automatizada graças à IA, capaz de replicar a voz do usuário e ler roteiros. Essa função será especialmente útil para aqueles que preferem evitar o processo de narração ou para usuários mais tímidos que prefeririam não gravar sua voz diretamente.

Para usá-la, você precisará pronunciar uma frase, e com ela a IA do TikTok poderá gerar uma cópia sintética da voz, conservando o tom e inflexão do usuário. Além disso, você terá que fazer isso apenas uma vez, pois depois poderá ser usada para narrar automaticamente textos em vídeos futuros, sem a necessidade de repetir o mesmo passo em cada projeto.

Uma dúvida que pode surgir após esta notícia está relacionada à privacidade, mas até agora o TikTok garante que os usuários terão controle total sobre seus dados de voz de IA, incluindo a opção de excluir sua voz clonada a qualquer momento. No entanto, ainda não foram confirmadas datas nem nada relacionado a se essa ferramenta estará disponível para todos os usuários ou apenas para certos perfis, então ainda é necessário esperar um tempo por essa função que segue os passos de outras plataformas como as oferecidas pela OpenAI.