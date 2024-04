Como monetizar no Instagram: descubra quantos seguidores realmente precisa

Desde 2010, o Instagram começou a se consolidar como uma das redes sociais com mais usuários no mundo. No início, era usado apenas para compartilhar fotos, mas aos poucos evoluiu para histórias, vídeos e mensagens diretas, tornando-se uma ferramenta cada vez mais essencial para os usuários da internet. Devido a isso, surgiu um novo boom; os influenciadores, pessoas com milhares de seguidores que monetizam seus conteúdos e vivem disso, mudando as regras do marketing para sempre e a forma como milhões de pessoas em todo o mundo decidem por um produto ou marca.

Assim, os influenciadores variam entre celebridades ou pessoas comuns. Na realidade, tudo o que é necessário é cumprir um fator comum: uma boa quantidade de seguidores para começar a lucrar com recomendações ou conteúdos patrocinados. Até agora tudo parece fácil, mas surge a dúvida, com quantos seguidores posso me considerar um influenciador? A partir de quando posso começar a monetizar? Analisamos a resposta.

Como monetizar no Instagram

O Instagram conseguiu atrair tanto marcas quanto criadores individuais que desejam capitalizar sua presença online. Qualquer pessoa pode começar a fazer vídeos e cobrar por eles, se for o caso, mas alguns indicadores sugerem que as oportunidades de monetização começam a ser significativas a partir de 5.000 seguidores.

Os estudiosos do tema definem que os Micro-influenciadores começam a partir de um certo número de usuários, e antes disso poderíamos estar falando de um Nano-influenciador, pessoas com menos de 5 mil seguidores que não se comportam como celebridades nem ganham com isso, mas que ainda assim deixam sua marca em sua comunidade.

Então, o primeiro passo para ganhar dinheiro no Instagram é ter 5.000 seguidores. No entanto, a chave para monetizar no Instagram não está apenas no número de seguidores, mas sim na qualidade do engajamento e na relevância do conteúdo que você oferece.

Além disso, ferramentas como o Instagram Shopping ajudam os usuários a vender produtos para seus seguidores, uma integração de e-commerce que pode ajudar a ganhar muito dinheiro se esse for o objetivo.

Como ganhar criando conteúdos?

Ser influenciador requer horas de gravação e outras tantas de edição, pelo menos quando falamos da forma tradicional de exercer esta profissão do século XXI. Assim, você precisará de uma câmera de alta qualidade e de roteiros atraentes, pensando apenas no início da sua incursão. Também será importante encontrar o seu nicho, aquelas poucas pessoas que se identificam com você e que te perdoariam qualquer coisa, para a partir daí começar a construir uma grande comunidade.

Construir uma comunidade leal de pessoas que acreditam em você e em seu conteúdo ajudará a aumentar as oportunidades de monetização através da plataforma. Além disso, participar de programas de afiliados e/ou colaborar diretamente com marcas pode ser especialmente lucrativo para os influenciadores com um nicho bem definido.

No entanto, os especialistas recomendam várias estratégias para aumentar a receita no Instagram, incluindo a publicação regular de conteúdo e o uso estratégico de formatos para aumentar a visibilidade das publicações.

Para aumentar o número de seguidores no Instagram, será importante entender o nicho ao qual deseja alcançar e o tipo de público-alvo. Publicar conteúdo de alta qualidade, interagir com outros usuários e aproveitar todas as funcionalidades do Instagram, como Stories e Reels, complementarão essas táticas para atrair e reter seguidores.