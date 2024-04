O WhatsApp vira YouTube e Facebook com essa nova função de vídeos nas conversas

WhatsApp continua adicionando um universo de funções, transformando o aplicativo em algo muito diferente do serviço de mensagens que conhecíamos em janeiro de 2009. Dos laboratórios do Meta, eles adicionaram uma nova opção de vídeos que a fazem parecer muito com o YouTube e o Facebook.

Os especialistas em conteúdo do WhatsApp, WA Beta Info, publicam em seu site a experiência que tiveram com essa função, a qual classificam como a melhor novidade do aplicativo da semana.

Depois de usar a nova versão do WhatsApp, que ainda está em modo Beta, ou seja, em modo de teste, eles notaram que agora terá reprodução de vídeos flutuantes. Esta é uma função que temos visto há anos no Facebook e que agora chega ao serviço de mensagens.

Esta alteração no serviço de mensagens muda completamente a forma de reprodução de vídeos dentro do WhatsApp. Agora você poderá assistir ao conteúdo sem perder a oportunidade de interagir pelo chat, através de mensagens de texto, enquanto assiste ao material.

"O WhatsApp está explorando funcionalidades adicionais para melhorar ainda mais a experiência de visualização de vídeos, como melhorar a multitarefa enquanto assiste a vídeos. Graças à última atualização beta do WhatsApp para iOS 24.7.10.73, que está disponível no aplicativo TestFlight, descobrimos que o WhatsApp agora está trabalhando em uma função de imagem em imagem para vídeos", explicaram.

A outra das duas opções que o WhatsApp eventualmente disponibilizará para todos os usuários do mundo é avançar ou retroceder nos vídeos.

Assim como acontece no YouTube, os usuários do WhatsApp poderão avançar 10 segundos para frente ou 10 segundos para trás, clicando duas vezes na direita ou esquerda de suas telas.

“Esta função foi projetada para oferecer aos usuários uma ferramenta para avançar e retroceder rapidamente vídeos, tocando duas vezes na borda de um vídeo, melhorando a navegação e fornecendo um maior controle sobre a reprodução do vídeo”, explicam do WA Beta Info.