Elon Musk confirma o robotáxi da Tesla no meio de sua pior crise financeira

Numa reviravolta inesperada dos acontecimentos, Elon Musk acabou por confirmar alguns rumores estranhos que apontavam para o cancelamento do desenvolvimento de um carro muito aguardado pela sua empresa de carros elétricos, a Tesla Motors, para dar prioridade à criação de um robotáxi. A princípio, cancelar um carro de consumo em massa em prol de um projeto experimental que levará tempo para se tornar lucrativo parecia absurdo, mas aparentemente é real. Tudo isso por um motivo específico: a forma como o magnata está esvaziando a carteira.

Musk está passando por um momento econômico bastante turbulento, nas últimas semanas o rapaz deixou de ser o homem mais rico do mundo e vimos como nos últimos dias todo mundo o ultrapassou nessa competição, até Mark Zuckerberg. Em grande parte devido aos problemas financeiros que sua empresa automobilística tem enfrentado, devido ao seu fraco desempenho nos últimos trimestres.

Tesla teve seu primeiro grande colapso com o lançamento de sua picape elétrica, a Cybertruck. Mas isso foi apenas o início de uma espiral que parece que ainda não acabou e as falhas detectadas em outros modelos, juntamente com a desaceleração do mercado de carros elétricos, levaram a uma queda de mais de 7% nas ações da Tesla após a divulgação de seus resultados financeiros.

A empresa de Elon agora apresenta uma queda constante e acumulativa de 34% ao longo do último ano e parece concentrar suas esperanças de salvação neste projeto robótico.

O robotáxi da Tesla e Elon Musk

Elon Musk, em seu papel de CEO da Tesla Motors, causou bastante agitação na comunidade tecnológica ao usar suas redes sociais oficiais para anunciar o desenvolvimento do que poderíamos chamar de Tesla Robotaxi, programado para ser apresentado em 8 de agosto de 2024. Trata-se de algo inesperado, especialmente pelo contexto em que a notícia foi divulgada, gerando um estranho jogo de contradições e especulações.

Uma vez que este anúncio do milionário surge exatamente após a publicação de uma reportagem da agência de notícias Reuters que afirmava que a empresa de carros cancelaria o desenvolvimento do aguardado Model 2, um veículo elétrico básico de baixo custo para consumidores com orçamento mais limitado, a fim de se concentrar em seus projetos de direção autônoma.

Musk inicialmente negou tudo quando a Reuters publicou a reportagem, chamando a peça de "uma mentira (outra vez)". No entanto, poucas horas depois, no mesmo 5 de abril de 2024 quando tudo foi publicado, ele confirmou através de suas redes sociais o desenvolvimento do Robotaxi, sem fornecer detalhes adicionais sobre o assunto.

Esta sequência de eventos gerou uma série importante de especulações sobre as razões por trás da mudança de rumo da Tesla. Desde o atraso no desenvolvimento do Model 2 até sua potencial cancelação absoluta para focar os recursos cada vez mais escassos nesse novo projeto, que aparentemente poderia representar muito dinheiro.

O fator de rentabilidade teria sido um dos argumentos mais fortes, uma vez que o veículo teria sido otimizado para oferecer baixo custo tanto em sua fabricação quanto em sua eficiência por quilômetro percorrido. O que, teoricamente, representaria uma potencial oportunidade de negócio para Elon Musk.

Isso não significa que o Modelo 2 necessariamente esteja morto. A taxa de produção da Tesla costuma ser muito lenta e lançar este carro até o ano 2025, como originalmente prometido, parece ter se tornado algo fora de toda proporção real, assim como aconteceu com a Cybertruck.

Elon Musk pode estar manipulando o mercado novamente

Mas não devemos ignorar a opção mais óbvia: o anúncio do Robotaxi pode ser uma estratégia de Elon Musk para manter o interesse dos investidores e aumentar o preço das ações de sua empresa automotiva que está em queda livre.

Com um colapso de 34% no ano até agora, é muito suspeito que o anúncio tenha sido feito horas depois de ter sido negado, mas justamente quando as ações da Tesla Motors estavam caindo mais no mercado de valores.

Elon Musk tem um extenso histórico de manipular impiedosamente o mercado de ações a seu favor, embora às vezes isso exploda em seu rosto, como quando foi forçado a comprar o Twitter por usar essas artimanhas.

Será interessante ver o que acontece.