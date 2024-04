Um gênio dos videogames transformou este Famicom em um dispositivo portátil

A Famicom é a pioneira dos consoles da Nintendo. Foi a antecessora do primeiro Nintendo Entertainment System (NES) onde pudemos conhecer as aventuras de Super Mario Bros. Um gênio dos videogames pegou este aparelho e o transformou em um dispositivo portátil que se assemelha a um Walkman.

De acordo com uma resenha da MeriStation, um usuário da Coreia do Sul, identificado como X, @limonegongbang, mostra o processo de modificação do console estacionário em um portátil que ficou muito semelhante ao primeiro Game Boy da Nintendo, mas com as cores do icônico Famicom, conhecido na América Latina como Family (porque seu nome real é Family Computer).

"Converti o Famicom que comprei na Hard Off em um dispositivo portátil. A saída de design é como um reprodutor de cassetes onde se insere um cassete pelo lado da unidade principal", explica o modder em sua postagem no X.

"O dispositivo portátil compacto que utiliza uma tela LCD de 3,5 polegadas. Claro, também apresenta a característica essencial do controlador Famicom: o botão de disparo rápido", detalhou.

Como faz isso?

Em primeiro lugar, pegue o console estacionário e remova a placa-mãe, para depois acoplar a tela de 3,5 polegadas que aparece nas imagens. Em seguida, utilize a carcaça original apenas como guia de cores, pois com uma impressora 3D conseguiu fazer a carcaça que vemos no produto final.

Os botões foram retirados dos controles originais. E, de acordo com a análise da MeriStation, foram adicionados alguns extras para alcançar o modo de tiro rápido. Além disso, foi adicionada uma bateria que pode ser carregada através de uma porta USB-C. Também possui uma entrada de áudio para conectar fones de ouvido.

Aproveite o making of que o próprio usuário fez e postou em sua conta do YouTube.