Por essa razão, ativaram a Máquina de Deus justamente no dia do eclipse solar total

Ativaram a Máquina de Deus justamente no dia do eclipse solar total Getty imagens (David McNew/Getty Images)

O eclipse solar total não veio sozinho nesta segunda-feira, 08 de abril, um marco importante foi alcançado para a humanidade no mesmo dia. O Grande Colisor de Hádrons acordou de um período de dois anos de hibernação para embarcar em uma nova missão.

Os cientistas do CERN (Organização Europeia para a Investigação Nuclear) estão prontos para se lançar à vanguarda da física de partículas. Agora, a busca é capturar a matéria escura, uma substância invisível que constitui aproximadamente 28% do universo.

A escolha de reiniciar o Grande Colisor de Hádrons (LHC) logo após o eclipse solar total de 8 de abril não foi aleatória, mas sim resultado de um cuidadoso planejamento por parte dos especialistas do CERN.

Na verdade, existe uma agenda que estabelece todas e cada uma das atividades a serem realizadas, sejam elas científicas ou de manutenção. Essa ação faz parte de um esforço científico rigoroso para avançar em nosso entendimento do universo e não tem relação com teorias conspiratórias.

Aproveitando a baixa demanda energética após o fenômeno astronômico, os cientistas do CERN iniciaram uma nova fase de experimentação com o objetivo de capturar a esquiva matéria escura.

"A medida que o LHC continua sua busca por novas partículas e fenômenos no universo, estamos cada vez mais perto de desvendar os segredos de nossa existência e o funcionamento do cosmos", destaca o History em um artigo recente.

Detalhes do eclipse

Milhões de pessoas no México, Estados Unidos e Canadá mergulharam hoje na sombra da Lua para testemunhar um eclipse solar total que pôde ser especialmente apreciado no norte do México, o país ideal para observar o fenômeno astronômico que ocorre quando o satélite natural oculta o Sol visto da Terra e que teremos que esperar para contemplar novamente no próximo ano, embora seja parcial.

“O eclipse de hoje é realmente histórico para o nosso país. Claro, o fenômeno que vamos ver hoje é um eclipse total do Sol, o que significa que a Lua está entre a órbita da Terra e o Sol”, explicou à EFE Aldo Rodríguez Puebla, pesquisador do Instituto de Astronomia da UNAM.