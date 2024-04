Estes são os 10 jogos de videogame mais vendidos de todos os tempos

As vendas de videogames tiveram uma evolução significativa nas últimas décadas, impulsionada por avanços tecnológicos, mudanças nos modelos de negócios e pela crescente popularidade dos jogos online. Em seus primeiros anos, as vendas de videogames eram baseadas principalmente na venda de títulos físicos em lojas varejistas, com consoles e jogos embalados como produtos independentes.

No entanto, com o surgimento da distribuição digital e das plataformas online, as vendas de videogames têm experimentado uma mudança para o mercado digital, onde os jogadores podem baixar jogos diretamente para seus dispositivos, eliminando a necessidade de suportes físicos.

Além disso, o crescimento do mercado de jogos online levou a um aumento nas vendas de conteúdo para download (DLC), assinaturas de serviços de jogos e microtransações dentro dos jogos.

Estas novas formas de monetização têm gerado receitas adicionais significativas para a indústria, permitindo aos desenvolvedores e editores manter um fluxo constante de receitas após o lançamento inicial de um jogo.

Os 10 jogos mais vendidos de todos os tempos

O que está claro é que os videojogos são uma forma de entretenimento que deixou uma marca indelével na cultura popular, acompanhando-nos ao longo de décadas em várias plataformas e gerações.

Desde clássicos como Super Mario Bros. até sucessos mais recentes como GTA V, estes jogos venderam milhões de cópias em todo o mundo. A seguir, vamos revisar os 10 jogos mais vendidos de todos os tempos:

Minecraft Unidades vendidas: 238 milhões Data de lançamento: 18 de novembro de 2011

Unidades vendidas: 238 milhões Data de lançamento: 18 de novembro de 2011 GTA V (Grand Theft Auto V) Unidades vendidas: 170 milhões Data de lançamento: 17 de setembro de 2013

Unidades vendidas: 170 milhões Data de lançamento: 17 de setembro de 2013 Tetris Unidades vendidas: 100 milhões Data de lançamento: 12 de setembro de 2006

Unidades vendidas: 100 milhões Data de lançamento: 12 de setembro de 2006 Wii Sports Unidades vendidas: 82,9 milhões Data de lançamento: 19 de novembro de 2006

Unidades vendidas: 82,9 milhões Data de lançamento: 19 de novembro de 2006 PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) Unidades vendidas: 75 milhões Data de lançamento: 20 de dezembro de 2017

Unidades vendidas: 75 milhões Data de lançamento: 20 de dezembro de 2017 Super Mario Bros. Unidades vendidas: 58 milhões Data de lançamento: 13 de setembro de 1985

Unidades vendidas: 58 milhões Data de lançamento: 13 de setembro de 1985 Mario Kart 8 / Deluxe Unidades vendidas: 56,8 milhões Data de lançamento: 13 de setembro de 1985

Unidades vendidas: 56,8 milhões Data de lançamento: 13 de setembro de 1985 Pokémon Vermelho, Azul, Verde e Amarelo Unidades vendidas: 47,5 milhões Data de lançamento: 27 de fevereiro de 1996

Unidades vendidas: 47,5 milhões Data de lançamento: 27 de fevereiro de 1996 Red Dead Redemption 2 Unidades vendidas: 46 milhões Data de lançamento: 26 de outubro de 2018

Unidades vendidas: 46 milhões Data de lançamento: 26 de outubro de 2018 Terraria Unidades vendidas: 44,5 milhões Data de lançamento: 16 de maio de 2011

Estes jogos deixaram uma marca indelével na história do entretenimento, atraindo milhões de jogadores de todas as idades e gerando comunidades vibrantes ao seu redor. Seu sucesso é um testemunho do impacto duradouro que os videogames têm na cultura popular.