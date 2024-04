Elon Musk fornece detalhes sobre Starship 2 e 3

Fundada em 2002 pelo magnata tecnológico Elon Musk, a SpaceX é uma empresa aeroespacial que está vivendo seu melhor momento. Estamos falando de uma empresa inovadora, que conseguiu encontrar um equilíbrio - pelo menos teoricamente - entre lançamentos espaciais poderosos e redução de custos. É por isso que eles criaram o foguete Starship, uma nave que atualmente é considerada a mais poderosa já criada. Por isso, não é surpresa que a história já esteja escrita e tenha sido escolhida pela NASA para levar humanos à Lua nas missões Artemis, programadas para 2026. Trata-se de um veículo reutilizável, projetado para missões de longa duração e transporte de cargas pesadas.

O problema? A Starship continua sendo um sonho em desenvolvimento. Recentemente, ocorreu seu terceiro voo de teste, no qual a nave decolou com sucesso e conseguiu se separar corretamente de sua primeira fase. Embora a nave tenha se perdido, assim como o propulsor que a levou à velocidade orbital, a verdade é que alcançou o objetivo e os engenheiros por trás do feito conseguiram obter informações suficientes para continuar melhorando-a.

Starship de SpaceX Lançamento imponente

O que vem a seguir para a Starship?

Após o anúncio de Elon Musk sobre o futuro da Starship, fica claro que a SpaceX não vai parar até levar a exploração espacial a novas alturas interplanetárias. A razão? No contexto de uma palestra em Starbase que também foi transmitida no Twitter, a antiga rede social do passarinho, o CEO da Tesla detalhou os avanços esperados para a Starship 2 e Starship 3, prometendo capacidades aprimoradas que superarão as da versão atual.

Recomendados

Em termos simples, a Starship atual tem impressionantes 121,3 metros de altura e capacidade para lançar entre 40 e 50 toneladas em órbita terrestre baixa, estabelecendo um novo padrão em termos de design e funcionalidade.

As próximas versões, por sua vez, buscarão duplicar e até quadruplicar essas capacidades: Starship 2, com 124,4 metros de altura e capacidade para mais de 100 toneladas de carga, e a ainda mais ambiciosa Starship 3, que atingirá os 150 metros com uma capacidade de carga superior a 200 toneladas, ambas em desenvolvimento.

Serão feitas melhorias em termos de dimensões, capacidade de carga, desempenho e também em termos de superfícies aerodinâmicas e nos motores Raptor. O Raptor 2, que já está em uso, demonstrou ser mais simples e confiável do que seu antecessor, mas espera-se que o futuro Raptor 3 ofereça ainda mais eficiência e simplicidade em seu design.

Starship 1 2 e 3 SpaceX

Nave espacial: rumo a Marte e além

Como era de esperar, com tais ambições, a SpaceX não vai parar nos lançamentos para a órbita terrestre. A visão de Musk é tornar a humanidade uma "espécie multiplanetária", começando com a colonização de Marte.

Para isso, a Starship 3 será crucial, fornecendo a infraestrutura necessária para lançar missões regulares ao planeta vermelho e aproveitando as janelas de lançamento a cada 26 meses, quando a alinhamento entre a Terra e Marte é ótimo.

Na verdade, para alcançar esse objetivo, a empresa planeja aumentar significativamente seu ritmo de produção: eles esperam conseguir construir uma Starship por dia e realizar até 10 lançamentos diários a partir de plataformas flutuantes no oceano.

E quanto à Lua? Bem, Musk delineou planos para uma base em nosso satélite natural, "Moonbase Alpha", que usará frotas de Starships HLS (Sistema de Aterrissagem Humana) para operações lunares permanentes.

Durante a palestra, Musk também destacou a importância da transferência de propelentes em órbita, um componente crítico para as missões lunares e marcianas. A capacidade de acoplamento em órbita entre as Starships permitirá o reabastecimento de combustível e oxidante, essencial para viagens além da órbita terrestre.

Por enquanto, o quarto voo de teste da Starship está programado para meados de maio, e usará a nave Starship 29 e o Booster 11, ambos recentemente testados com sucesso. Este voo tentará realizar um pouso controlado do propulsor Super Heavy no Golfo do México, um passo fundamental em direção à reutilização do propulsor, e do sucesso do qual dependerá um pouso real nos braços mecânicos da torre Mechazilla no quinto voo, com Musk estimando uma probabilidade de 80-90% de alcançar isso este ano.