Estes 10 jogos farão você reconsiderar a compra de um Nintendo Switch OLED

Já se passaram sete anos desde que o Nintendo Switch apareceu em nossas vidas. Um console de videogame híbrido desenvolvido que combina a portabilidade de um console portátil com a funcionalidade de um console de mesa, tem sido um grande sucesso para a Nintendo, tornando-se um dos consoles mais vendidos de sua geração.

O seu design versátil permite aos jogadores desfrutar de uma ampla variedade de jogos tanto no modo portátil como no modo de mesa, graças aos seus controles removíveis e à sua base de conexão para a TV. Não só isso: O Switch acumulou uma impressionante biblioteca de jogos exclusivos e populares de terceiros, o que o torna uma opção atraente para jogadores de todas as idades e preferências.

O marco da Switch OLED

E para enfrentar os novos lançamentos da Sony e da Microsoft, foi apresentado o Nintendo Switch OLED, que foi um marco na experiência de jogo graças à sua tela OLED, que oferece uma qualidade visual superior e uma representação mais vibrante das cores. Embora esta versão do console não melhore seu desempenho em termos de potência, ela fornece uma melhoria notável na visualização dos jogos, tornando-a uma opção atraente para os fãs de videogames que buscam uma experiência mais imersiva.

Recomendados

Uma das características mais destacadas do Nintendo Switch OLED é a sua capacidade de tirar o máximo proveito dos jogos que passam pelo seu sistema. A tela OLED permite apreciar melhor os detalhes, as luzes e as cores, o que se traduz em uma experiência de jogo mais envolvente e cativante. Desde os cenários vibrantes de Animal Crossing: New Horizons até os mundos expansivos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, os jogos ganham vida de uma maneira completamente nova no Switch OLED.

Entre os títulos que se destacam por aproveitar ao máximo a tela OLED do Nintendo Switch estão alguns clássicos e favoritos dos fãs. Super Mario Odyssey, por exemplo, oferece uma experiência visualmente impressionante com seus ambientes coloridos e detalhados, enquanto Hades brilha com seu design artístico único e jogabilidade viciante. Além disso, jogos como Tetris Effect Connected e Splatoon 3 se beneficiam de uma maior qualidade gráfica, elevando a experiência de jogo a outro nível.

Aqui tens uma lista dos 10 jogos que se beneficiam especialmente da tela OLED do Nintendo Switch:

Animal Crossing: Novos Horizontes

Super Mario Odyssey

Tetris Effect Conectado

A Lenda de Zelda: O Fôlego da Natureza

Hades

Cavaleiro Oco

Luigi's Mansion 3

Dragon Quest XI: Ecos de um passado perdido

Splatoon 3

TOEM

A Nintendo Switch OLED não só oferece uma melhoria na qualidade visual, mas também proporciona maior conforto ao segurar, graças às suas carcaças mais finas e design ergonômico. Isso permite aos jogadores se envolverem ainda mais na ação sem se preocupar com a fadiga das mãos durante longas sessões de jogo.