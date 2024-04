O Google é exposto: o que é o escândalo do modo anônimo e como afetou nossa privacidade?

Logotipo do modo de navegação anônima para navegação privada no Chrome GOOGLE (GOOGLE/Europa Press)

Em 2008, o Google decidiu lançar o seu modo de navegação anônima como parte do navegador Chrome. Dessa forma, os usuários poderiam navegar na internet sem salvar dados sobre os sites que visitavam, mudando as regras do jogo impostas até então. O problema? Ninguém previu que o Google estava realmente coletando dados pessoais. Isso veio à tona em 2020, depois que enfrentaram uma ação coletiva na qual o gigante tecnológico foi acusado de rastrear a atividade dos usuários.

E depois de anos de litígio, a justiça decidiu a favor dos demandantes. Agora, o Google deverá apagar milhões de dados de navegação e atualizar suas políticas de privacidade. Também se fala em uma compensação econômica milionária, mas falaremos disso mais adiante.

Depois de perder o processo, a empresa de tecnologia deveria apagar todos esses dados obtidos sem permissão AP / Seth Wenig (Seth Wenig/AP)

O escândalo do modo anônimo

Voltando à origem deste conflito, em junho de 2020, três pessoas entraram com uma ação contra o Google na Califórnia, alegando que a empresa estava por trás de um “negócio generalizado de rastreamento de dados” e afirmando que os cookies e ferramentas de análise continuaram rastreando a atividade de navegação na Internet mesmo depois de ativar o famoso modo de navegação anônima, uma função projetada precisamente para permitir a navegação sem salvar o histórico no dispositivo.

“Contestamos energicamente essas afirmações e nos defenderemos fortemente contra elas. O modo anônimo no Chrome oferece a opção de navegar na Internet sem que sua atividade seja salva em seu navegador ou dispositivo. Como claramente indicamos sempre que você abre uma nova aba anônima, os sites podem coletar informações sobre sua atividade de navegação durante a sessão”, disse na época um porta-voz do Google ao The Verge.

Três pessoas entraram com uma ação contra o Google na Califórnia AP / Alastair Grant (Alastair Grant/AP)

A justiça falou: Google culpado

Após quatro anos desde o início do escândalo, foi estabelecido que o Google não impede a coleta de informações sobre as atividades online dos usuários, admitindo assim que o modo de navegação anônima não era tão anônimo como pensávamos.

E, como resultado da disputa, o Google deverá excluir uma quantidade massiva de dados coletados e modificar a forma como informa os usuários sobre privacidade e uso de cookies de terceiros no Chrome, oferecendo maior clareza sobre como os dados dos usuários são coletados e utilizados.

De acordo com o Wall Street Journal, os detalhes do acordo foram apresentados no tribunal federal de São Francisco, onde foi destacado o compromisso do Google de rever suas políticas em relação à navegação no modo privado.

"A um nível mais elevado, fizemos várias mudanças importantes para esclarecer como seus dados são coletados e quão visíveis são suas atividades ao visitar um site usando o modo de navegação anônima", afirmou um porta-voz do Google.

O Google perde uma batalha histórica

No entanto, a resolução desta demanda estabeleceu um importante precedente na área da privacidade digital, incentivando as grandes empresas a serem muito mais transparentes sobre como coletam e lidam com os dados dos usuários.

Embora o Google tenha se recusado a pagar os US$5 bilhões solicitados pelos requerentes por violar as leis federais de monitoramento, o acordo foi considerado histórico e espera-se que seja o início de uma era de maior transparência nas políticas de privacidade.

No entanto, vale ressaltar que a juíza Yvonne Gonzalez Rogers, do Distrito Norte da Califórnia, ainda precisa dar a aprovação final ao acordo. Mas, por enquanto, o Google estaria satisfeito: “Nunca associamos dados aos usuários quando eles usam o modo anônimo. Estamos satisfeitos em remover dados técnicos antigos que nunca foram associados a um indivíduo e nunca foram utilizados para qualquer forma de personalização”, indicaram.