Fusão nuclear: coreanos quebram recorde ao acender o sol artificial por quase 50 segundos

A fusão nuclear é o próximo passo da humanidade para gerar energia limpa e assim reduzir consideravelmente a pegada de carbono em nossa atmosfera. Seria, sem dúvida, um dos elementos mais fundamentais para deter de forma definitiva a até agora imparável mudança climática.

O Doutor Octopus (interpretado por Alfred Molina) nos mostrou o início desta iniciativa através da ficção científica. Criar a energia de todo um Sol reduzida a uma pequena bola dentro do nosso planeta é o caminho para a emissão limpa de eletricidade sem consumir recursos não renováveis.

Doctor Octopus Fusão Nuclear

No entanto, para os cientistas que trabalham nesse tipo de projetos, o mesmo problema persiste: consomem mais energia do que geram. Isso faz com que não consigam manter sua estabilidade por muito tempo e acabem "esgotando" o sol artificial, pois os materiais usados no reator se desgastam.

Mas há um grupo de cientistas da Coreia do Sul que estão avançando lentamente, porém com segurança, na criação de um reator para desenvolver um sol artificial capaz de fornecer energia para toda uma cidade.

A iniciativa desses cientistas é conhecida como reator Korea Superconducting Tokamak Advanced Research Reactor (KSTAR). Em 2018, conseguiram manter o sol artificial estável por 30 segundos. E agora, de acordo com o Bio Bio, quebrou o recorde e aumentou o tempo de estabilidade para 48 segundos.

Cada segundo a mais é um passo em direção à sustentabilidade contínua desse tipo de reatores. Talvez o mais importante de seu feito seja que conseguiram manter estável o modo de operação de plasma de alto desempenho (modo H) por 102 segundos.

As altas temperaturas, a radiação e a corrosão do plasma continuam a ser o maior desafio dos cientistas na fusão nuclear. Por isso, é tão importante que tenham mantido um destes três elementos estável por quase dois minutos.

"Os especialistas afirmaram em comunicado que foram operados com sucesso 48 segundos de plasma de temperatura ultra-alta, com temperatura de íons de 100 milhões de graus, condição-chave para a operação de fusão nuclear. O modo de operação de plasma de alto desempenho (modo H) foi mantido por 102 segundos."

O Grupo de Trabalho de Implementação da Sede de Pesquisa do KSTAR e o Dr. Hyeonseon Han da Equipe de Pesquisa de Cenários de Alto Desempenho foram os responsáveis por essa conquista.

Ainda há muito trabalho pela frente, mas cada avanço é um passo a mais em direção ao objetivo final: a geração de energia limpa em nosso planeta.