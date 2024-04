Como é a nova versão do iMessage para iPhone que busca competir com o WhatsApp

O iMessage sempre se destacou por oferecer uma integração perfeita com outros serviços da Apple, permitindo aos usuários enviar mensagens de seus iPhones, iPads, Macs e até mesmo Apple Watch, mantendo a sincronização entre dispositivos e facilitando a comunicação a qualquer momento e lugar. Além disso, possui funções exclusivas como a capacidade de enviar mensagens animadas, efeitos de texto e uma ampla integração com outros serviços da Apple, como FaceTime.

Ainda assim, tem sido difícil para ele se posicionar em um cenário onde o WhatsApp é o rei incontestável, especialmente em regiões como a América Latina, Europa e partes da Ásia, graças à sua facilidade de uso, amplas funcionalidades e disponibilidade multiplataforma. E o Telegram é uma alternativa mais do que considerável, em parte devido ao seu foco em segurança e personalização, oferecendo uma variedade de recursos únicos, como chats secretos com criptografia de ponta a ponta, canais públicos e ferramentas de personalização da interface do usuário.

Por esse motivo, a Apple tem planos de enriquecer a experiência no iMessage e, assim, torná-lo mais atraente do que seus dois concorrentes. Para isso, incorporará um novo protocolo que oferecerá mais ferramentas aos usuários e tornará o aplicativo mais competitivo no mercado.

O que a Apple busca com essa mudança para o iMessage?

O protocolo RCS, que significa "Rich Communication Service" (Serviço de Comunicação Enriquecido), desenvolvido principalmente pela Google, oferece recursos avançados de mensagens, como mensagens de texto enriquecidas, chats em grupo aprimorados e mais.

A integração do RCS no iMessage representa uma mudança significativa no cenário da mensageria móvel e está programada para uma atualização no final do ano de 2024. Isso permitirá aos usuários do iPhone se comunicarem de forma mais eficiente e com mais funcionalidades com outros usuários de RCS em diferentes plataformas.

As melhorias incluirão a capacidade de enviar mensagens de texto com emoticons, adesivos, imagens e vídeos de alta qualidade, bem como participar de chats em grupo aprimorados com recursos de mensagens multimídia e de voz. Além disso, a interoperabilidade com outros serviços de mensagens que suportam RCS melhorará a comunicação entre usuários de diferentes plataformas.

A integração do RCS também melhorará a segurança e privacidade do iMessage, pois utiliza criptografia de ponta a ponta para proteger a privacidade das comunicações. No entanto, a Apple questionou aplicativos como o Beeper, que permitem o uso do iMessage no Android por meios não autorizados.

Embora essas melhorias não garantam que o iMessage supere o WhatsApp e o Telegram em termos de usuários, certamente proporcionarão aos usuários do iOS uma experiência de mensagens mais avançada e completa.