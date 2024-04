Adeus TikTok? Instagram promete revolucionar seus reels com esta nova função

Para o Instagram, a revolução dos vídeos começou em 2020, depois que a empresa decidiu lançar sua função de reels, transformando a forma de criar conteúdo ao permitir a publicação de vídeos curtos com uma ampla variedade de ferramentas de edição, efeitos especiais e música. Desde então, o formato audiovisual na rede social da Meta se tornou o principal e mais popular entre os usuários, competindo diretamente com seu concorrente TikTok. Nesse contexto, e continuando com essa luta para ser a maior rede social, o Instagram confirmou que está desenvolvendo o Blend, uma função destinada a transformar a forma como nos relacionamos com esse tipo de conteúdo.

Trata-se de uma atualização que ainda está em fase de testes, cuja função é recomendar conteúdos com um alto nível de personalização, ajustando-se aos interesses e gostos particulares de cada usuário e seus amigos.

Reels do Instagram META (META/Europa Press)

Tudo o que sabemos sobre o Blend do Instagram

A novidade foi descoberta pelo engenheiro reverso Alejandro Paluzzi e depois confirmada pela mídia especializada TechCrunch, ao consultar a empresa de Mark Zuckerberg, de onde afirmaram que seu desenvolvimento é real, mas atualmente está em uma fase privada de teste.

De acordo com o site, estamos falando de uma função que permitirá a dois usuários desfrutar de um feed privado de reels, baseado em recomendações que reflitam os interesses de ambos. Algo muito semelhante à ferramenta homônima do Spotify lançada em 2021 e que permite a dois usuários reunir suas músicas favoritas em uma lista de reprodução compartilhada.

Assim, essa característica utilizará o histórico de interações e preferências compartilhadas para criar um feed personalizado, cujos conteúdos serão atualizados diariamente ou conforme os usuários interagem com os vídeos, aumentando a interação e o engajamento dentro da comunidade.

Ao lançar o Blend, o que está claro é que o Instagram introduzirá uma dimensão colaborativa à experiência de sua plataforma, fortalecendo a ideia de conteúdo compartilhado e diferenciando-se do TikTok.

Embora a data de lançamento oficial ainda não tenha sido anunciada, o Blend poderia ser uma função ideal para reforçar os laços entre seguidores, permitindo compartilhar experiências com base em interesses comuns e com um algoritmo preciso.