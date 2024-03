Vivo Keyd Stars e PaiN Gaming disputam a primeira vaga para a final superior do CBLOL 2024

Na tarde deste sábado, dia 30 de março, Vivo Keyd Stars e PaiN Gaming disputaram a primeira semifinal da chave superior do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Enquanto os Tradicionais vem para sua segunda série nos playoffs, os Guerreiros vem para a sua primeira melhor de cinco (md5) partidas neste split. Como conquistaram a primeira colocação geral na fase de pontos a VKS teve a oportunidade de escolher a chave pela qual jogaria, além ter recebido uma semana a mais para se preparar para as partidas.

Começando a md5, tivemos logo de cara um jogo truncado, com as duas equipes jogando de forma alinhada e responsiva. Se a VKS fazia uma jogada, os Tradicionais respondiam logo em seguida. Em meio a jogadas truncadas e troca de objetivos, quem levou a melhor na primeira partida deste sábado foi a PaiN, que contou com um smite calibrado nas mãos de seu caçador para garantir objetivos importantes. Com isso, os Tradicionais abriram 1 a 0 na série.

A segunda partida do dia manteve o ritmo do jogo anterior com as duas equipes buscando muito o resultado. Apesar da Vivo Keyd Stars conseguir responder bem as iniciações da PaiN, os Tradicionais conseguiram se encontrar no jogo e manter um bom ritmo de eliminações e objetivos. Com escolhas de conforto nas mãos dos jogadores, a PaiN não teve dificuldades em colocar ritmo na partida e ruma para a segunda vitória na série. Com isso, a VKS precisava da vitória no terceiro jogo para se manter viva na série, já que ficou a uma derrota de cair para a chave inferior.

E se no segundo jogo a PaiN conseguiu dominar bem a partida com suas escolhas de conforto, no terceiro game foi a vez da VKS conseguir segurar o game e impor vantagens desde o começo da partida. Administrando bem as vantagens, os Guerreiros conseguiram controlar as rotas e conquistar a vitória no terceiro game do dia, se mantendo viva na série e precisando de mais um jogo para empatar tudo.

O terceiro game ainda era ameaçador para a VKS, que precisava da vitória para levar a série para o jogo de desempate, mas desde o começo a PaiN não deu vida fácil para os Guerreiros. Ainda nos primeiros minutos do game os Tradicionais colocaram uma vantagem interessante pra cima dos Guerreiros, mas aos poucos a VKS conseguiu se recuperar e deixar a situação de igual para igual. Com o jogo praticamente empatado, a VKS precisou de apenas uma luta para conseguir encaixar sua composição e retomar a frente da partida, conquistando a vitória, os Guerreiros empataram a série em 2 a 2 e levaram a série para o jogo de desempate.

No quinto, e decisivo, jogo da primeira semifinal da chave superior, PaiN e Vivo Keyd Stars entregaram tudo. Assim como nos demais jogos, o começo da partida foi pegado, com as duas equipes respondendo bem as iniciativas uma da outra. Apesar do jogo tenso, a PaiN conseguiu retomar as rédeas do jogo e conquistar a vitória na série, impedindo a virada da VKS.

Com a vitória, a PaiN é a primeira equipe classificada para a final da chave superior e está a 1 série da grande final do CBLOL.