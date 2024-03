Foguetes eletromagnéticos: este é o engenhoso método da China para lançar naves ao espaço

Cientistas da China roubam a atenção no mundo da exploração espacial. Eles desenvolveram um engenhoso método de foguetes eletromagnéticos para lançar naves para fora da Terra. Torna-se uma opção atraente porque reduz os custos, quando comparado com as formas convencionais de lançamento.

Os especialistas da Corporação de Indústria e Ciência Aeroespacial da China (CASIC) foram responsáveis por desenvolver este inovador método de lançamento de foguetes. Destacam-se porque poderia mudar a indústria aeroespacial, no que diz respeito aos lançamentos de naves que ultrapassarão as fronteiras terrestres e os aviões militares ou comerciais.

Vamos primeiro explicar este método a partir das bases simples e com palavras que todos possam entender, para depois abordar a informação técnica deste novo estilo de lançamento de foguetes.

Recomendados

A equipe da CASIC construiu pistas de decolagem e pouso com levitação magnética. Elas são usadas para impulsionar naves a velocidades de até 1.000 quilômetros por hora em apenas alguns segundos.

A ideia é que um foguete leve a espaçonave a bordo e partam da pista de decolagem, como se fosse um avião indo para o espaço. Em teoria, não é apenas para explorações espaciais, mas também para ser instalado em porta-aviões e permitir que as aeronaves de combate decolem muito mais rapidamente com este novo método.

O El Español informa que a pista de levitação magnética tem cerca de 2 quilômetros de comprimento e está localizada na zona industrial de Datong, uma cidade da província de Shanxi, no sudoeste de Pequim.

Em princípio, os testes do sistema não estão prontos para lançar um foguete. Primeiro, eles querem realizar o lançamento de um avião hipersônico, atingindo velocidades de 2.000 quilômetros por hora. Se desejam que uma nave espacial viaje por meio deste método, eles precisam fazer com que o propulsor atinja os 8.600 quilômetros por hora, que são cerca de sete vezes a velocidade do som.

A equipe científica que desenvolve este método, liderada por Li Shaowei, afirma que seu estilo de lançamento melhora as cargas úteis que viajarão para o espaço, pois economiza uma grande quantidade de combustível e não é necessário projetar foguetes com espaço para essa forma de energia.

São basicamente lançamentos por catapultas com a novidade de que executam processos eletromagnéticos em suas vias.