Dicas para escolher o laptop ideal de acordo com a sua carreira

A etapa universitária é uma das que mais marca a sua vida, é onde você aprende a fazer o que ama, conhece seus melhores amigos e estabelece as bases para o que será o seu futuro profissional.

Por isso, escolher o equipamento de computação ideal, que melhor se adapte aos requisitos específicos da sua carreira, é um grande desafio, pois cada área tem seu grau de dificuldade e especialidade.

Seja você está prestes a embarcar neste grande momento ou prestes a se formar, os engenheiros da Microsoft Surface recomendam explorar diversas opções de dispositivos e avaliar as características que oferecem para aproveitá-los ao máximo na hora de realizar projetos universitários ou até mesmo relaxar depois de um dia cheio de conhecimento.

A seguir, sugerimos alguns equipamentos que são perfeitos para diferentes áreas e carreiras.

Design and criatividade

Se estiveres a estudar um curso relacionado com as artes e os seus diferentes modelos, é fundamental que tenhas um dispositivo versátil e poderoso, que te permita interagir com diferentes elementos para criar criações audiovisuais únicas que reflitam o teu talento com a máxima qualidade.

Para os cursos de arquitetura, design gráfico, criação de conteúdos audiovisuais ou publicidade, recomendamos o Surface Laptop Studio 2, pois possui três posições diferentes para facilitar o trabalho:

1. Modo laptop tradicional: para utilizar a tela e o teclado.

Modo cenário: Este modo permite mover a tela para frente, proporcionando um ângulo perfeito para apresentar e colaborar em equipe.

3- Modo Estúdio: que permitirá deslizar completamente a tela cobrindo o teclado e o touchpad, transformando seu equipamento em uma tela digital para desenhar com a ajuda de uma caneta recarregável sensível e precisa aos seus traços. Este dispositivo, além de possuir uma tela ampla, pode suportar várias aplicações e programas abertos ao mesmo tempo.

Para mentes lógicas e analíticas

Carreiras como atuária, contabilidade, leve e confortável que lhes permita ser práticos para trabalhar durante longos períodos.

O Laptop Go 3, facilita as tarefas com um ótimo desempenho e um design de laptop, mas com um peso leve de pouco menos de 1,13 kg, complementado perfeitamente por uma tela sensível ao toque para agilizar o desenvolvimento de tarefas.

Perfis de viagem e negócios

Para aqueles que estão cursando alguma licenciatura na área de Ciências Sociais, sem dúvida, um dispositivo elegante e que lhes permita trabalhar de qualquer lugar é a melhor opção; já que essas disciplinas costumam ser caracterizadas pelo trabalho multidisciplinar, viagens, apresentações ou reuniões em diferentes locais.

Estudante de administração, marketing, relações internacionais, jornalismo, negócios ou turismo; o Surface Pro 9 funcionará perfeitamente para realizar as tarefas diárias enquanto estiver em movimento, pois oferece a flexibilidade de tablet ou computador portátil.

Além disso, você terá a potência necessária e áudio de alta qualidade para não limitar suas atividades contínuas, como videollamadas.

O melhor é que esses equipamentos, além de serem funcionais, permitem que você demonstre sua personalidade, pois estão disponíveis em cores diferentes: azul, verde, platina e grafite; para que você possa escolher a que melhor complemente sua personalidade.

Ciências biológicas e da saúde

Se escolheu carreiras como biologia, medicina, enfermagem, química, ciências ambientais, entre outras; provavelmente o seu dia a dia consiste em revisar muita informação, leituras extensas e apoios visuais para compreender profundamente os temas abordados em aula.

Para este tipo de tarefas, é recomendável escolher um equipamento que permita trabalhar por várias horas sem interrupções e ser multitarefa sem problemas.

O Laptop 5 é um dispositivo que oferece a velocidade necessária e uma experiência portátil incomparável, pois é projetado para realizar várias tarefas em várias guias e aplicativos, além de permitir uma rápida transferência de dados com uma bateria de longa duração de até 17 horas.