Faz tempo que se fala sobre os jogos “na nuvem” como o futuro dos videogames. Talvez em alguns anos isso já seja uma realidade estabelecida, mas por enquanto é uma opção interessante para experimentar alguns títulos e ver como funciona.

Microsoft, de fato, é uma das empresas que está apostando a longo prazo em normalizar essa tecnologia através de Xbox Cloud Gaming. Também conhecido como xCloud, é uma plataforma de jogo na nuvem desenvolvida pela Microsoft que permite aos usuários acessar e jogar uma ampla seleção de jogos do Xbox em uma variedade de dispositivos, incluindo telefones celulares, tablets e computadores.

Esta tecnologia utiliza servidores remotos da Microsoft para executar os jogos, transmitindo vídeo em tempo real para os dispositivos dos usuários, enquanto as entradas do controle são enviadas de volta para os servidores, permitindo uma experiência de jogo fluida e com baixa latência. O Xbox Cloud Gaming expandiu o alcance do ecossistema do Xbox, permitindo aos jogadores desfrutar de seus jogos favoritos a qualquer momento e em qualquer lugar, eliminando a necessidade de hardware de jogo caro e proporcionando uma flexibilidade sem precedentes para acessar a biblioteca de jogos do Xbox.

Igualmente, eles não são os únicos: A Sony está experimentando esse caminho com o PS Plus Premium e a NVIDIA com o GeForce Now, entre outros.

Xbox Cloud Gaming agora com mouse e teclado

No entanto, a novidade recém-anunciada pela Microsoft está a entusiasmar muitos jogadores que utilizam o xCloud através do Xbox Game Pass Ultimate no PC. Até agora, era necessário conectar um controle para jogar, mas parece que isso está prestes a mudar: de acordo com o anúncio oficial da empresa para o Windows, o Xbox Cloud Gaming agora é compatível com mouse e teclado em alguns jogos. Como sempre, por enquanto, não está disponível para todos os fãs.

Se quiser experimentar esta nova função, deve fazer parte do programa Insider da Xbox. Os participantes já têm a opção de usar o rato e teclado em navegadores como o Microsoft Edge ou o Google Chrome, bem como na aplicação Xbox no PC.

Já se passaram mais de dois anos desde que a Microsoft anunciou que estava trabalhando nessa compatibilidade, e embora você prefira esperar até que esteja disponível para todos, pode dar uma olhada no vídeo feito por Tom Warren, jornalista do The Verge, para ver como funciona. Segundo ele, "funciona muito bem em jogos como o Halo Infinite".

No que diz respeito aos jogos compatíveis com teclado e mouse no Xbox Cloud Gaming, atualmente são 14. Eles incluem títulos como Fortnite, Age of Empires 2, Doom 64, e muitos outros. É provável que no futuro mais jogos sejam adicionados. A Microsoft também destacou que alguns jogos exibirão a interface do controle antes de se adaptarem completamente ao teclado e mouse, então é normal que haja alguns ajustes a serem feitos. E lembre-se, para testar os jogos, você precisa estar em modo de tela cheia.