Bill Gates revela qual seria a primeira pergunta que faria a um viajante do tempo vindo do futuro

Qual seria a primeira pergunta que você faria a um viajante do tempo vindo do futuro? A Bill Gates foi apresentado esse cenário e sua resposta surpreendeu a todos. O magnata americano, considerado um dos pais da computação, não está interessado em saber nada sobre tecnologia.

Escolher apenas uma pergunta para fazer a um viajante do tempo vindo do futuro, digamos, cem anos à frente, seria muito complexo. A tecnologia, as formas de vida do nosso mundo, os avanços na área espacial, meios de transporte e se o seu time esportivo ainda está vivo seriam algumas das questões que qualquer um gostaria de saber.

Tudo começaria com um "Como são as coisas em 2124?", isso seria o mais lógico. No entanto, para Bill Gates, não passa por este lado, apesar de ter sido o fundador de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

Bill Gates estava conversando com Hannah Ritchie, uma cientista de dados escocesa e especialista em mudanças climáticas, em seu podcast Unconfuse Me, e quando começaram a falar sobre esse assunto, ao magnata ocorreu que sua pergunta ao viajante do tempo seria algo muito simples e fácil, relacionado à economia. Para o cofundador da Microsoft, o mais interessante seria saber que porcentagem da população poderia viver com 20 dólares por dia.

Bill Gates Foto: Getty Images

De acordo com uma análise do El Confidencial, essa quantia de 20 dólares por dia equivale a 600 dólares por mês e representa a quantidade mínima de dinheiro que uma pessoa precisa para cobrir suas necessidades mais básicas.

A pergunta deixou Hannah e os espectadores surpresos, que esperavam uma pergunta muito mais profunda relacionada à tecnologia. Mas Bill Gates revela a preocupação que sente com o crescimento populacional que a Terra está enfrentando e os recursos que estão sendo consumidos cada vez mais intensamente a cada dia.