Tudo o que você precisa saber sobre o Office 2024 da Microsoft

Em 2011, Microsoft decidiu dar um passo em direção à produtividade digital com o lançamento do Office 365, um modelo de assinatura que promovia atualizações contínuas e colaboração na nuvem. A este movimento seguiram-se o lançamento do Microsoft 365 em 2017 (para assinantes mensais ou anuais) e do Office 2021 (compra única). Agora, vários anos depois, a empresa fundada por Bill Gates anunciou a maior atualização desde então: Microsoft Office 2024.

Este novo lançamento está programado para iniciar a fase preliminar da nova versão LTSC (Long-Term Servicing Channel) em abril, visando lançar uma versão comercial global até o final deste ano. Esta é a primeira atualização importante desde o Office 2021 e coincide com o Windows 11.

Detalhes do Microsoft Office 2024

Disponível para usuários do Windows e em breve para Mac, a nova versão LTSC (Long-Term Servicing Channel) do Office 2024 não incluirá muitas melhorias em relação à sua versão anterior ou às capacidades baseadas na nuvem do Microsoft 365.

No entanto, irá apresentar dezenas de novas funcionalidades, gráficos avançados e matrizes dinâmicas, além de ferramentas avançadas no Outlook para pesquisa e criação de reuniões. Sua licença será "perpétua" - baseada no dispositivo - com cinco anos de suporte, assim como o Windows 11 LTSC.

Microsoft Office

Escritório 2024: olá inteligência artificial, adeus Publisher

Uma surpresa é que esta edição não terá o Publisher, o famoso aplicativo de layout da Microsoft que permitia diagramar e criar conteúdos digitais, pois a Microsoft planeja descontinuar este programa em 2026.

No que diz respeito às características baseadas em inteligência artificial para Word, Excel e PowerPoint, embora não tenham sido detalhadas especificamente, espera-se que incluam algumas funcionalidades alinhadas com o Copilot, que já está presente no Windows 11 desde a versão 23H2.

O pacote Office 2024 será compatível com os sistemas operacionais Windows 11, Windows 10 e macOS, e estará disponível para arquiteturas de 32 e 64 bits. Quanto ao custo? Bem, a Microsoft não perdeu tempo e anunciou que os preços aumentarão em 10% para as edições Office LTSC Professional Plus, Office LTSC Standard, Office Integrado e para os aplicativos individuais para empresas. No entanto, não foi adiantado um aumento para a edição do Office 2024 destinada aos consumidores.

No entanto, é importante destacar que esta poderia ser a última atualização do Office. Isso ocorre porque, embora seja uma suíte que acompanhou os usuários por décadas, não se alinha com a visão da empresa liderada por Satya Nadella: impulsionar o trabalho na nuvem e a inteligência artificial.