Eles usaram inteligência artificial para criar um videogame e foi um fracasso total

O desenvolvedor de jogos Keywords Studios aventurou-se na criação de um jogo utilizando exclusivamente inteligência artificial, mas logo descobriu que a tecnologia ainda não conseguia igualar o talento humano. De acordo com a Game Developer, em seu último relatório financeiro, a Keywords revelou que tentou criar um jogo em 2D utilizando apenas Gen AI, uma tecnologia controversa de inteligência artificial. No entanto, após seis meses de desenvolvimento, ficou claro que a IA tinha limitações significativas.

Embora a ferramenta de IA tenha identificado e avaliado mais de 400 ferramentas, não conseguiu substituir o talento humano. A Keywords Studios teve que recorrer a recursos de sete estúdios de desenvolvimento de jogos diferentes para completar o projeto, demonstrando que a IA pode ser apenas uma ferramenta complementar no processo criativo.

A inteligência artificial ainda carece de talento

De acordo com Keywords, embora a IA possa simplificar e acelerar certos processos, os melhores resultados e a qualidade necessária só podem ser alcançados com a experiência humana. Isso confirma que a IA ainda tem um longo caminho a percorrer antes de poder liderar o desenvolvimento de jogos de forma independente.

O jogo em 2D criado como parte deste projeto de pesquisa não será lançado ao público, e a Keywords não revelou mais detalhes sobre sua natureza.

A Keywords Studios é conhecida por ser um dos maiores estúdios de terceirização do mundo, tendo contribuído para jogos renomados como Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Alan Wake 2.

A relação entre inteligência artificial e videogames tem sido complexa. Outros estudos têm sido criticados pelo uso de IA para gerar vozes de atores, o que tem levantado preocupações entre os profissionais da atuação. No entanto, alguns desenvolvedores, como a CD Projekt Red, têm utilizado a IA de forma responsável, obtendo permissão da família do ator falecido para seu uso no jogo.