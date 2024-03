Como há vida na Terra? Estas são as 3 teorias mais aceitas

Devemos sentir-nos sortudos e cuidar do lugar onde vivemos. A vida na Terra é um acidente sortudo que não é replicado em nenhum outro lugar do Universo. Há 13,8 bilhões de anos de “terrenos” e, até agora, não foi encontrado um planeta como o nosso. Os cientistas têm tentado decifrar como é que existimos há séculos e ainda não encontraram uma resposta concreta.

Algumas horas atrás estávamos contando a vocês que a posição da Terra em relação ao Sol é perfeita. Talvez, se estivéssemos alguns metros mais perto ou mais longe, não teríamos todos os elementos para o desenvolvimento da vida como a conhecemos. Acontece com Marte, que por estar mais distante da estrela maciça, carece dos ingredientes para recriar um ambiente amigável para ser habitável.

Astrônomos e astrofísicos têm procurado em todo o universo por planetas e estrelas semelhantes ao que acontece em nosso Sistema Solar. Eles encontraram separações exatas de exoplanetas como a que existe entre a Terra e o Sol. No entanto, sempre há algum elemento que desanima a esperança de encontrar um mundo que replique o que acontece em nossa espaçonave natural.

Como é que há vida na Terra? Todos nos perguntamos, até os mais experientes no assunto. Existem teorias; três para ser mais específico, que vamos contar a seguir.

Teorias sobre a vida na Terra

Um relatório publicado no portal da Nat Geo revela essas três hipóteses que poderiam tranquilamente ser as corretas para explicar como há vida na Terra.

1) Um asteroide nos trouxe as condições necessárias para a vida: Essa teoria é conhecida como panspermia. Ela sugere que a vida na Terra chegou por meio de matéria orgânica ou microorganismos que viajaram em um meteorito ou asteroide. Isso teria ocorrido no início do Sistema Solar e desde então começou a se desenvolver o que acontece em nosso mundo.

Meteorito Meteorito / Pixabay

2) Emergiu das profundezas do mar: Esta versão, muito lógica para todas as áreas da ciência, sugere que a vida na Terra veio do fundo dos oceanos, que cobrem a maior parte do nosso planeta. Ambientes hidrotermais, locais onde a água quente é abundante no mar, possuem minerais que saem das fendas da crosta terrestre. "Foram encontradas comunidades de organismos que não dependem da luz solar para sua energia, o que sugere que a vida poderia ter se originado em ambientes semelhantes", dizem diferentes cientistas em relação a essa teoria.

Mar de Florida Mar de Florida / AFP (JOSEPH PREZIOSO/AFP)

3) Um raio de vida: Esta teoria, conhecida como a hipótese do caldo primordial ou abiogênese, sugere que as condições primitivas da Terra, com sua atmosfera rica em gases como amônia, metano e vapor d'água, juntamente com atividade elétrica na forma de raios e energia solar, forneceram o ambiente adequado para a formação de moléculas orgânicas simples. Acredita-se que essas moléculas eventualmente se organizaram em formas mais complexas, dando origem às primeiras formas de vida.