A Microsoft AI nasce com o fundador da DeepMind como seu novo CEO: o Google treme

Está claro que na indústria de Tecnologia da Informação (TI) há uma luta acirrada para ver quem dominará o setor de plataformas de Inteligência Artificial (IA). Vimos isso quando Sam Altman foi expulso de sua própria empresa, OpenAI, devido ao ChatGPT, e agora surge um novo concorrente: Microsoft AI.

Trata-se de uma nova divisão da empresa que se concentraria exclusivamente nos projetos desse ramo. Mas a gigante tecnológica deu um golpe de alto impacto neste cenário frágil ao contratar Mustafa Suleyman.

O nome pode não ser familiar para o leitor casual, mas no campo da IA tornou-se uma das figuras mais importantes para a revolução deste setor. Suleyman é nada mais, nada menos que o cofundador da DeepMind.

Esta empresa adquirida pelo Google em 2014 foi a base do que hoje conhecemos como Gemini, a Inteligência Artificial que substituiu Bard e que em muitos aspectos supera até mesmo o ChatGPT, graças ao seu desempenho e baixo índice de alucinações.

Agora, este sujeito se tornará o chefe de uma unidade de IA de consumo recém-criada na Microsoft.

A contratação de Suleyman é um passo importante para a Microsoft, que já está associada ao criador do ChatGPT, OpenAI. Portanto, a combinação de ambos os tornou ainda mais fortes nesse campo.

De acordo com um relatório do TechSpot, Mustafa Suleyman deixou o cargo de CEO da Inflection, uma startup que ele co-fundou e que se tornou um concorrente promissor da OpenAI e da Anthropic na construção de modelos que oferecem IA no estilo ChatGPT para agora liderar a Microsoft AI.

Alguns colaboradores-chave da Inflection, incluindo a outra cofundadora Karen Simonyan, também se juntarão à equipe de Suleyman na Microsoft. Isso deixou praticamente todos os outros concorrentes do setor preocupados.

O diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, em uma publicação oficial do blog da Microsoft, destacou a velocidade e intensidade com que Suleyman opera, e garantiu que essa "infusão de novo talento" permitirá à empresa acelerar seu ritmo no desenvolvimento da IA.

Nadella confirmou que a inovação em Inteligência Artificial da Microsoft continuará dependendo de sua parceria com a OpenAI, na qual investiu US$13 bilhões no ano passado. No entanto, a criação da Microsoft AI pode revelar seus planos de integração a médio ou longo prazo.

Com a adição de Suleyman, a Microsoft amplia sua posição de liderança no frenesi da IA. Sua aposta na IA definitivamente surpreendeu seu arquirrival Google e outros.

Já que a sua velocidade de crescimento permitiu-lhes tornar-se na empresa com maior capitalização de mercado do mundo, ultrapassando a Apple nesse primeiro lugar.

A experiência de Suleyman na DeepMind será, sem dúvida, um fator crítico e todos os outros no setor devem estar mais do que inquietos com o que está por vir.