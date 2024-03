A inteligência artificial representa “ameaça de extinção para a humanidade”, segundo relatório

Um novo relatório financiado pelo governo dos EUA afirma que a IA é uma ameaça para o futuro da vida humana e deve ser interrompida abruptamente. Se os achados forem implementados, é possível que o crescimento exponencial da IA seja interrompido, já que continuamos a sentir sua influência crescente. O relatório, escrito pelos irmãos Jérémie e Edouard Harris, por trás da Gladstone AI, foi encarregado de redigir o relatório que estabelecia muitas teorias cruas e formas de combater o crescente perigo da Inteligência Artificial.

Juntam-se a um grande número de académicos de todo o mundo que pedem mais poderes governamentais para evitar que a IA se torne demasiado poderosa, e o relatório da Gladstone AI sugere que o governo precisa de "poderes de emergência". Eles acreditam que a IA poderia ser usada como uma arma com impactos potencialmente catastróficos, dizendo: "Poderia potencialmente ser usada para projetar e até mesmo executar ataques biológicos, químicos ou cibernéticos catastróficos, ou permitir aplicações armadas sem precedentes na robótica de enxames".

Também alertou sobre um cenário muito mais sombrio em que as capacidades da IA ficariam fora de controle, dizendo: “Existem razões para acreditar que (a IA armada) pode ser incontrolável se desenvolvida utilizando as técnicas atuais, e poderia se comportar adversamente em relação aos seres humanos por padrão.” Jérémie Harris também expressou algumas de suas opiniões na Câmara dos Comuns do Canadá no ano passado, em 5 de dezembro, e disse: “Não é exagerado dizer que as discussões mais frias na comunidade de segurança de IA na fronteira enquadram a IA num futuro próximo como uma arma de destruição em massa”.

Imagem: York Perry - DALL-E A inteligência artificial representa uma “ameaça de extinção para a humanidade”, segundo um assustador relatório dos EUA

E acrescentou: “Em público e em privado, os laboratórios de inteligência artificial de ponta nos dizem para esperar que os sistemas de inteligência artificial sejam capazes de realizar ataques de malware catastróficos e apoiar o design de armas biológicas, entre muitas outras capacidades alarmantes, nos próximos anos”.

Mark Beall, um ex-funcionário do Departamento de Defesa que coescreveu o relatório, agora é o Chefe de Estratégia e Política do Centro Conjunto de Inteligência Artificial do Pentágono e lançou ‘Americanos pela Segurança da IA’ na segunda-feira (11 de março) com a esperança de ‘aprovar a legislação de segurança da IA até o final de 2024′.