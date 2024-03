3 coisas úteis que você pode pedir ao ChatGPT e provavelmente não sabia

A IA do ChatGPT enlouquece e lança uma onda de respostas absurdas aos usuários Foto: Referência

Todo mundo já conhece o ChatGPT. Mas como toda ferramenta, por mais popular que seja, nem todo mundo sabe do que ela é capaz nem as perguntas que se pode fazer para obter resultados. Quanto mais você usa a IA GPT da OpenAI, mais surpresas encontra. E gostemos ou não, usar o ChatGPT será algo ao qual devemos nos acostumar. Seja porque pode nos ajudar em determinadas tarefas quando temos pouco tempo ou simplesmente porque, por nossa profissão, devemos nos familiarizar com esse tipo de tecnologia.

Caso ainda não esteja atualizado, você precisa saber que o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial originalmente projetada para responder às nossas perguntas como um ser humano faria. No entanto, surgiram novos usos para o ChatGPT, como gerar texto a partir de solicitações específicas, responder a perguntas que fazemos, manter uma conversa, ajudar em determinadas tarefas, fornecer informações de suas fontes de conhecimento ou corrigir, resumir ou processar seus textos para torná-los mais compreensíveis.

3 coisas que você pode pedir ao ChatGPT

Resumir um texto extenso

Um dos pilares do ChatGPT é a capacidade de processar dados e conteúdos, o que significa que pode resumir um texto extenso. Assim, pode pedir-lhe para resumir um artigo, um documento, um livro ou um relatório extenso. Pode solicitar que o resumo contenha X palavras ou que seja em forma de lista, por exemplo.

Você também pode traduzir palavras, frases ou textos, obter o significado ou pesquisar sinônimos de palavras, pode usar o ChatGPT como dicionário ou como assistente para encontrar sinônimos para uma palavra que lhe escapa e revisar um texto em busca de erros ou melhorias .

Tempo livre e atividades

No ChatGPT, você pode pedir para ele contar piadas se estiver entediado, uma boa maneira de passar o tempo é ler as piadas que ChatGPT contará para você. Peça temas específicos, estilos, categorias. Teste até onde chega o senso de humor desta IA conversacional. Ele também pode sugerir ideias interessantes sobre um tema específico, sugerir temas para uma conversa e até criar um Sudoku para você.

Programação

Se você é programador ou está aprendendo programação, o ChatGPT será muito útil para você, pois você pode pedir para ele escrever código para uma determinada tarefa, fornecer exemplos e explicá-los, etc. Com tentativa e erro, você conseguirá avançar muito. No entanto, ele não fará todo o trabalho por você.

Também pode converter um código de uma linguagem para outra, escrever código ou script para um uso específico ou sugerir ideias para simplificar um código.