ZTE nubia Flip 5G chega como uma alternativa de tela dobrável mais acessível do que a concorrência [MWC 2024]

A ZTE apresentou no âmbito das atividades do Mobile World Congress MWC 2024 o seu novo telefone dobrável, o nubia Flip 5G, que se posiciona como uma alternativa de preço atrativo que irá competir com os modelos premium como o Motorola Razr 40, o OPPO Find N3 Flip e o Samsung Galaxy Z Flip 5.

O ZTE nubia Flip 5G mantém o design dobrável e as especificações técnicas do ZTE Libero Flip 5G, lançado no ano passado como o primeiro dobrável da marca, mas exclusivo para o Japão e apontou várias áreas de oportunidade claras a serem melhoradas.

Agora, com este novo modelo, a ZTE busca competir de forma mais séria no mercado global de smartphones dobráveis. Apostando em um design atraente, especificações técnicas tão atraentes quanto funcionais e um segmento de custo mais baixo, teoricamente.

O dispositivo possui uma tela AMOLED flexível de 6,9 polegadas com resolução Full HD+ e uma taxa de atualização de 120 Hz. A tela interna possui um furo central para a câmera selfie de 16 MP.

Na parte traseira, encontramos um módulo de câmeras em forma de anel que abriga um sensor principal de 50 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. Além disso, há uma tela externa AMOLED de 1,43 polegadas para notificações e informações rápidas.

Qual é o preço do ZTE nubia Flip 5G?

O Nubia Flip 5G, de acordo com o que é indicado no site oficial da ZTE, opera com um processador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 de médio alcance, juntamente com 6 GB ou 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno.

A bateria tem 4.310 mAh e suporta carregamento rápido de 33 W. O telefone vem com uma interface de usuário personalizada baseada no Android 13.

No entanto, é importante ressaltar que a data de lançamento do nubia Flip 5G ainda não foi confirmada, mas espera-se que chegue a países selecionados da América Latina, Europa, África e Oriente Médio a um preço tentativo de US$599.

Especificações técnicas completas do ZTE nubia Flip 5G:

Ecrã interno: AMOLED de 6,9 polegadas, Full HD+, 120 Hz

Ecrã externa: AMOLED de 1,43 polegadas, 466 x 466 pixels

Processador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Câmara para selfies: 16 MP

Câmeras traseiras: 50 MP (principal), 2 MP (profundidade)

Conectividade: 5G, Bluetooth, Wi-Fi, USB-C

Bateria: 4.310 mAh, carregamento rápido de 33 W

Certificações: IPX2, IPX4

Software: Android 13

Dimensões: 76 x 88 x 15,5 mm (dobrado)

O Nubia Flip 5G oferece uma opção mais acessível para aqueles que procuram um telefone dobrável sem sacrificar desempenho ou características-chave.

Seu preço competitivo e seu design elegante o tornam uma alternativa atraente aos modelos premium do mercado.