Os detalhes dos novos Motorola: Moto g34 5G, Moto g24 power e Moto g04

A família Moto g sempre se destacou por oferecer inovação e ótimos recursos a um preço acessível, e sob essa promessa a Motorola acaba de apresentar os novos membros de sua emblemática série: Moto g34 5G, Moto g24 power e Moto g04

Moto g34 5G: tecnologia 5G ao alcance de mais consumidores

O Moto g34 5G vem com uma experiência de entretenimento envolvente, combinando uma tela compacta, alta taxa de atualização, som surround e um sistema de câmera para captura de imagem impecável.

Destacando o compromisso da Motorola em tornar a tecnologia acessível, o Moto g34 5G é o dispositivo 5G mais acessível da marca, incorporando a missão da família Moto g. O dispositivo é uma poderosa ferramenta para que os usuários, cada vez mais digitalizados, possam capturar conteúdo, compartilhá-lo e se conectar sem problemas. Uma robusta bateria de 5000mAh1 para uso prolongado, combinada com seu design elegante e sensação tátil, o tornam um dispositivo destacado.

O novo Moto g34 5G possui uma tela de 6,5″ com uma taxa de atualização de 120 Hz2, que proporciona uma experiência de jogo e reprodução de vídeo incrivelmente fluida. O design envolvente com uma relação tela-corpo de 85% melhora filmes, jogos e videochamadas, oferecendo uma visão expansiva. Os alto-falantes estéreo de grande porte emitem som de todas as direções, oferecendo graves aprimorados, vozes mais nítidas e maior clareza em volumes mais altos.

Sintonizado pelo Dolby Atmos®, a experiência de áudio desbloqueia novas dimensões emocionais para que os consumidores desfrutem de sua música, jogos e programas favoritos. O sistema de som com certificação Hi-Res garante uma experiência de áudio profissional em aplicativos de streaming, tanto em fones de ouvido com fio quanto sem fio ou em alto-falantes externos.

Motorola

Sendo o dispositivo mais acessível da Motorola com conectividade 5G, os usuários podem liberar todo o potencial da plataforma móvel Snapdragon 695 5G. Além disso, possui 8GB de memória RAM expansível para até 16GB com RAM Boost e 256GB de armazenamento, proporcionando um ótimo desempenho. O moto g34 5G vem com um carregador TurboPower™ 20W incluído na caixa, que fornece horas de energia em questão de minutos, juntamente com uma bateria substancial de 5000mAh.

Seção fotográfica

Quando se trata de capturar momentos, o Moto g34 5G vem com uma câmera principal de 50MP4 com Quad Pixel, que oferece fotos impressionantes com sensibilidade 4 vezes melhor em ambientes com pouca luz. Além disso, possui uma segunda câmera macro, que captura detalhes minúsculos, desde as asas de uma abelha até os cristais de um floco de neve. E a câmera frontal de 16 MP com tecnologia Ultra Pixel garante selfies mais nítidas e vibrantes. Graças à IA e ao Retoque Facial, as fotos são automaticamente aprimoradas, garantindo fotos impressionantes o tempo todo.

Desde a moldura central meticulosamente elaborada até a parte traseira com acabamento fosco premium, cada detalhe do Moto g34 5G contribui para uma experiência requintada. A edição especial, com couro vegano, adiciona um toque de luxo para aqueles que buscam ainda mais do design premium. Este dispositivo é um companheiro confiável e, com uma paleta de cores em Preto, Azul e Verde, permite aos consumidores expressar seu gosto único.

Moto g24 power: grande capacidade de bateria, carregamento de 33W e design fino

Constantemente em movimento, os consumidores precisam de tecnologia que atenda às demandas diárias e faça com que cada momento conte. Para ajudar você a aproveitar cada dia ao máximo, a Motorola lança o Moto g24 power. Construído com base na eficiência energética, o Moto g24 power oferece bateria de dois dias com carregador TurboPower™ 336 incluído na caixa. Apesar da bateria de longa duração, o aparelho permanece fino, leve e até resistente à água

O Moto g24 power possui uma bateria de 6000 mAh que permite aos consumidores passar quase todo o fim de semana com uma única carga. Perfeito para voos, festivais ou streaming noturno, a bateria de dois dias torna este dispositivo um companheiro confiável para todos os tipos de aventuras. Quando os usuários estão prontos para recarregar, o carregador TurboPower™ 336 fornece horas de energia em apenas alguns minutos de carga.

Motorola

Quanto ao desempenho, o processador octa-core de 2,0GHz oferece uma conectividade mais confiável e entretenimento envolvente. O dispositivo inclui 4 GB de RAM interna, expansíveis até 8 GB com a função RAM Boost9. O RAM Boost10 está disponível para consumidores que desejam uma resposta mais rápida e melhor desempenho, convertendo temporariamente o armazenamento do dispositivo em RAM virtual. Além disso, o Moto g24 power é equipado com 256GB de armazenamento integrado, para que os usuários tenham espaço de sobra para suas imagens, vídeos favoritos e muito mais.

E esta câmera, como é?

Usando apenas uma peça de material, o design do Moto g24 power flui em direção ao gabinete da câmera e revela uma câmera principal de 50MP4 com tecnologia Quad Pixel. Essa combinação ajuda a produzir fotos mais vibrantes, graças a uma sensibilidade 4 vezes melhor em condições de pouca luz.

Melhorando ainda mais o desempenho com pouca luz, o Auto Night Vision utiliza IA para detectar automaticamente a iluminação ambiente e ajustar as configurações de acordo. Dessa forma, os usuários podem confiar no modo de visualização para capturar com confiança cada foto. Ao se aproximar, os consumidores podem acessar a segunda câmera macro para descobrir os menores detalhes e a câmera frontal de 8MP para selfies dignas das redes sociais.

Disponível nas cores Azul e Celeste, o Moto g24 power também oferece uma tela HD+ super brilhante de 6,6 polegadas que proporciona aos consumidores uma imersão total com menos distrações. Sua taxa de atualização de 90 Hz torna o deslocamento de imagens e páginas web ainda mais suave e, quando está no modo automático, a tela se ajusta de 90 Hz para 60 Hz para economizar bateria.

Para que os jogos, filmes e músicas soem ainda melhor, este dispositivo inclui alto-falantes estéreo e áudio surround Dolby Atmos®. Com mais profundidade, clareza e detalhes, o Dolby Atmos leva a sua diversão favorita para o próximo nível, proporcionando a experiência definitiva de som surround.

Moto g04: onde a acessibilidade se une ao design premium

A Motorola também apresenta o Moto g04, um smartphone que não renuncia ao estilo nem a uma experiência de entretenimento envolvente. Desde o seu elegante design até à tela envolvente e às avançadas funções de câmera baseadas em inteligência artificial, o moto g04 vai redefinir as expectativas dos usuários sobre o que um smartphone acessível pode oferecer.

O Moto g04 é meticulosamente fabricado com materiais de alta qualidade e possui uma carcaça de câmera aerodinâmica. E para maior comodidade do usuário, incorpora um leitor de impressão digital lateral. O novo moto g04 é apresentado em uma paleta de cores vibrantes: Preto, Verde e Laranja. Além disso, seu design resistente à água garante sua durabilidade e proteção contra respingos ou derramamentos, tornando o Moto g04 um autêntico companheiro para as aventuras do dia a dia.

Motorola

Estilo e funcionalidade

O Moto g04 possui uma tela HD+ extra brilhante de 6,6″ sem entalhes que transforma a experiência visual. Com uma taxa de atualização de 90 Hz11 para rolagem suave e ajuste inteligente da taxa de atualização para uso eficiente da bateria, o Moto g04 é projetado para perfeição visual. O modo de brilho alto e o modo noturno tornam a visualização ótima, e o Dolby Atmos® oferece som rico e multidimensional para aprimorar ainda mais a experiência multimídia.

A câmera principal de 16 MP com IA do Moto G04 não é apenas uma lente, é uma contadora de histórias. As melhorias automáticas garantem fotos prontas para as redes sociais, e as capacidades de foco rápido garantem fotos nítidas e detalhadas. Recursos inteligentes como o HDR e o modo Retrato adicionam um toque profissional à fotografia, enquanto o recurso de Retoque facial da câmera frontal melhora as selfies. Capture e compartilhe momentos inesquecíveis sem esforço com o Moto g04. Além disso, adicione uma câmera frontal de 5 MP para tirar selfies.

Experimente um desempenho rápido com o moto g04. O RAM Boost9 transforma o armazenamento em RAM virtual, oferecendo 4 GB de memória RAM interna, expansível até 8 GB8 com RAM virtual, resultando em um início mais rápido de aplicativos e multitarefa mais suave. Equipado com um processador octa-core, este dispositivo oferece experiências fluidas, desde videochamadas até recursos fotográficos de IA. Projetado para oferecer um desempenho constante e suave em diversas atividades, o Moto g04 é uma potência no mundo dos smartphones acessíveis.

Com seu design elegante, tela envolvente, recursos avançados de câmera e desempenho robusto, este smartphone oferece um pacote atraente para usuários que procuram um dispositivo acessível, mas premium. Mantenha-se conectado, capture momentos incríveis e desfrute de entretenimento ininterrupto, tudo isso sem sair do seu orçamento. O Moto g04 é um testemunho das possibilidades da excelência acessível no mundo dos smartphones.

Com Android 14

O Moto g34 5G, Moto g24 power e Moto g04 chegam com Android 14, destacando um design personalizado, protetor e centrado no usuário. O Android 14 prioriza a saúde, segurança e proteção de dados dos usuários, garantindo uma maior conscientização sobre o uso de dados de aplicativos e oferecendo maior proteção contra acessos não autorizados. O Android 14 também adota uma maior inclusividade com recursos aprimorados de visão e audição, assegurando uma experiência de dispositivo sem esforço e adaptada a todos os usuários.

Preço e disponibilidade

O Moto g34 5G está disponível com um preço sugerido a partir de US$ 189.990. O Moto g24 power está disponível com um preço sugerido de US$ 149.990 e o Moto g04 está disponível com um preço sugerido de US$109.990, os três em operadoras e varejistas.