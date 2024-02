Nem tudo o que a Apple toca se torna ouro: todos esses produtos da Apple foram cancelados sem sequer serem apresentados

A notícia do cancelamento do projeto do Apple Car abalou o mundo da tecnologia esta semana, embora sua existência nunca tenha sido oficialmente confirmada pela empresa de Cupertino. No entanto, esta não é a primeira vez que um produto da Apple fica em suspenso antes de chegar ao mercado, e também não será o último.

AirPower

Um dos projetos mais famosos e frustrantes da Apple foi o AirPower, um carregador múltiplo anunciado em 2017, mas que nunca se concretizou. Embora a ideia fosse promissora, problemas técnicos e de qualidade levaram ao seu cancelamento oficial em 2019.

Apple Newton

Embora tenha sido lançado no mercado em 1993, o Apple Newton passou despercebido e se tornou um fracasso comercial. Apesar de seu potencial como um dos primeiros PDA, seu alto preço e desempenho decepcionante levaram à sua retirada do mercado em 1998.

Adeus ao Apple Car

O Projeto Titan, como era conhecido internamente o desenvolvimento do Apple Car, foi cancelado após anos de rumores e especulações. Embora se esperasse um lançamento para 2028, o cancelamento definitivo chegou esta semana, deixando em aberto as ambições da Apple no mundo dos carros autônomos.

O futuro incerto do iPhone

O iPhone também tem sido alvo de rumores e especulações sobre possíveis projetos cancelados, como um iPhone dobrável e outro com teclado físico. Embora não haja confirmação oficial, essas filtragens sugerem que a Apple explorou diversas opções para seu dispositivo emblemático.

Em resumo, a história da Apple é marcada por projetos ambiciosos que nunca chegaram a ver a luz e especulações sobre futuras inovações que poderiam mudar o jogo na indústria tecnológica. Embora alguns projetos como o AirPower e o Apple Newton tenham sido esquecidos, outros, como o iPhone dobrável, podem continuar sendo objeto de interesse e especulação no futuro.