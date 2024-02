As novidades do MWC que vão te surpreender

As novidades do MWC que te surpreenderão Especial

Havia grande expectativa em conhecer as novidades tecnológicas que as principais marcas de tecnologia iriam apresentar no Mobile World Congress (MWC) que ocorreu esta semana, no entanto, com exceção das apresentações de novos dispositivos de marcas chinesas como Honor, tudo se resumiu a acessórios, protótipos ou redes, algo mais técnico e afastado dos holofotes das apresentações dos smartphones de última geração. Uma das novidades que chamou a atenção de muitos foi o Humane AI Pin, um acessório que promete ser nosso assistente virtual pessoal sempre disponível, preso à roupa e projetando imagens na palma da mão.

A tecnologia do Humane AI Pin não é inovadora, mas sua proposta disruptiva reside em seu formato, o que fica evidente ao ver a quantidade de pessoas que constantemente se reúnem ao seu redor para ver como funciona. Ele se apresenta como um computador vestível, embora possa ser descrito como um telefone preso à roupa.

Eles estão ficando loucos pelo Porsche do Honor Magic V2

Com base no smartphone Magic V2, o telefone dobrável inteligente mais fino do mundo com apenas 9,9 milímetros de espessura quando dobrado, chegou a Barcelona o HONOR Magic V2 RSR. Concebido pela Porsche Design, a estrutura da câmera traseira agora apresenta uma moldura feita de titânio e possui um redesenho trapezoidal, inspirado no 911 da Cavallino Rampante. A parte frontal também muda em relação à versão padrão do dobrável. Neste caso, é incluída uma tela com tecnologia NanoCrystal Shield que, segundo a empresa, a protege contra arranhões.

O Honor Magic V2 RSR também se destaca por algumas características. Em particular, possui mais armazenamento: até 1 TB. Também inclui uma Stylus na caixa, pois o dispositivo é compatível com a caneta digital da marca, embora na versão padrão seja comprada separadamente.

Lentes de RV e espelho

A TLC lança sua nova geração de óculos inteligentes RayNeo Air e os RayNeo X2. Os primeiros servirão como uma segunda tela para qualquer dispositivo, no entanto, são ideais para os gamers, pois mostram tudo o que está no console em uma tela virtual de 200 polegadas. Por outro lado, os RayNeo X2 têm autonomia total, pois possuem bateria própria. São ideais para tradução em tempo real com IA, pois permitem ver o texto na lente.

Chaves e volantes inteligentes

Os ecrãs OLED também continuam a evoluir. Neste MWC, foram apresentados o OLED Smart Key e os Ring Displays de última geração, que já estão a ser utilizados nos Mini elétricos. As Smart Keys procuram integrar todas as informações do utilizador nas chaves do carro, além de atender chamadas e localizar o veículo. A Smart Key ainda não está disponível. Neste stand, também foram feitas demonstrações de ecrãs extensíveis e resistentes com robôs autónomos.

Computador transparente

A Lenovo atraiu a atenção dos participantes com a demonstração de um computador totalmente transparente. Apesar da expectativa criada, especialistas e entusiastas de tecnologia questionaram sua praticidade.

Celular de pulso

O ecrã adaptável, o novo conceito de telemóvel da Motorola que já havia sido apresentado no Lenovo Tech World 2023, chegou a Barcelona como o primeiro da sua classe com ecrã enrolável. Este novo equipamento conceptual utiliza um ecrã pOLED FHD+ que pode ser dobrado e moldado de diferentes formas, de acordo com as necessidades dos utilizadores.

Animais de estimação eletrônicos

Além da segunda geração do Cyber dog, a Alisys realizou testes com seus robôs, algo que, além de impressionar por sua aparência, já é algo mais do que visto no último quarto de século e que não acaba de cativar os amantes de animais de estimação.

De fabricante de celulares para montar carros

A marca chinesa Xiaomi levou até Barcelona seu novo carro totalmente elétrico. O Xiaomi SU7 em sua unidade fabricada para China. Uma berlina de quase cinco metros de comprimento, com um motor de 664 CV de potência e com o sistema HyperOS em seu interior.

Mais rede para novas aplicações

A Telefônica ofereceu uma experiência imersiva e áreas de demonstração dedicadas a valorizar a conectividade e o entretenimento que conecta o mundo real com o virtual. A empresa de telecomunicações contou com a YBVR, uma empresa líder no setor de realidade virtual nos Estados Unidos, para mostrar um streaming envolvente e sensorial para aplicativos multi-dispositivo, transmitindo com baixa latência e câmeras imersivas.

Táxis voadores

O estande da Joby Aviation e SK Telecom se destacou com a simulação ao vivo de seu protótipo S4-SKT. O que mais impressionou foi seu tamanho, já que se assemelha a um helicóptero do tamanho de uma pequena aeronave com seis rotores. A cabine tem espaço para quatro pessoas e pode atingir uma velocidade de 322 quilômetros por hora.

