Realme 12 Pro+ 5G: o que já era bom ficou ainda melhor

Leve, rápido e versátil, estas foram as ideias que surgiram quando tivemos a oportunidade de segurar em nossas mãos o novo Realme 12 Pro+ 5G. Um smartphone que, pela natureza de sua dinastia, pertence a um segmento específico, mas que deu saltos gigantes para chegar mais alto em suas últimas gerações.

Aqui no FayerWayer, tivemos a sorte de nos fornecerem uma unidade para podermos brincar com ela e testar as capacidades reais deste telefone que para muitos mantém uma expectativa muito alta devido ao que foi alcançado com seu antecessor da geração anterior, o realme 11 Pro, um modelo que definitivamente os posicionou no mapa do seu setor.

Imagem: realme | Realme 12 Pro+ 5G, saiba tudo que pode oferecer este maravilhoso smartphone

Neste momento, estamos realizando algumas avaliações de fotografia e vídeo em diferentes cenários e contextos para testar a capacidade real da sua interessante câmera, que se destaca especialmente por ter um conjunto de lentes que certamente chamarão a atenção dos amantes de retratos e paisagens.

A joia da coroa deste conjunto é seu sensor Sony IMX 890: 50 MP a 4096 x 3072 com distância focal equivalente a 24mm, abertura f/1,8. Mas também se adiciona o sensor OmniVision OV64B, que desde o início possui um tamanho enorme, equivalente a 2,62 vezes o volume do sensor de teleobjetivo do iPhone 15 Pro.

Esta mistura de elementos na câmera traseira merece uma abordagem cuidadosa, mas não queríamos perder a oportunidade de compartilhar nossas primeiras impressões depois de brincar com o telefone por vários dias.

Realme 12 Pro+ 5G é uma experiência desde o próprio unboxing

Desde o momento em que a caixa do realme 12 Pro+ 5G é aberta, fica evidente a sua filosofia de proporcionar ao consumidor uma sensação e experiência de "Produto Premium orientado ao valor". Em termos de design, alguns elementos do modelo anterior são repetidos, como a lógica da aparência do seu sensor fotográfico traseiro, mas há alguns adicionais estéticos chamativos.

Para esta nova geração, a empresa colaborou com o renomado relojoeiro de luxo francês Ollivier Savéo, que já teve projetos conjuntos com marcas como Rolex, Roger Dolby, Piaget, Breitling e Quinting. Aqui, com o realme 12 Pro+ 5G, ele fez o mesmo e deu um toque visual curioso, assim como tátil, inspirado em elementos da arte relojoeira de luxo.

O telefone vem em 3 cores: Azul Submarino (que é o que testamos e retratamos neste artigo), Bege Navegante e Vermelho Explorador. Mas a cor é o de menos, já que a cor do corpo externo é integrada por meio de uma textura de pele vegana, composta por materiais de silicone resistentes à sujeira, proporcionando uma boa sensação de aderência.

Existem vários detalhes com aspecto metálico texturizado, uma moldura dourada com ranhuras e um mostrador polido com efeito de raios de sol. Todos esses elementos juntos proporcionam uma experiência confortável, fluída e até mesmo com um toque de luxo. Ter esse smartphone nas mãos estimula os sentidos e podemos afirmar que poderia agradar a alguns usuários exigentes nesse campo. Além disso, possui especificações técnicas indiscutivelmente chamativas.

Imagem: FayerWayer | Realme 12 Pro+ 5G tem configurações impressionantes

Processador: chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Câmara Frontal: Câmara Selfie 32MP Sony

Câmara traseira: Teleobjetivo Periscópio OV64B: 64 MP a 4624 x 3472 com distância focal equivalente a 71mm, abertura f/2.6.

Câmera principal Sony IMX 890: 50 MP a 4096 x 3072 com distância focal equivalente a 24mm, abertura f/1,8.

Câmera ultra grande angular: 8 MP, distância focal equivalente, abertura f/2.2.

Ecrã: OLED FHD+ de 6,7 polegadas com resolução de 2412 x 1080, com taxa de atualização de até 120 Hz e brilho máximo global de 800 nits.

Memória RAM: 12GB+12GB de RAM Dinâmica

Armazenamento: 256 GB e 512 GB

Espessura: aprox. 8,75 mm

Peso: aprox. 196 g (couro vegano)

Cores: Azul e Bege

Bateria: 5.000 mAh

Potência de carga: 67W SUPERVOOC

Sistema Operativo: realme UI 5

É importante destacar também a tela Curved Vision Display de 120 Hz, OLED de 6,7 polegadas com uma resolução de 2412 x 1080 FHD+, que garante uma experiência confortável e atraente.

Ollivier Saveo fez um trabalho interessante nesta colaboração, onde se sente um avanço significativo em relação ao realme 11 Pro. Mas isso, honestamente, é o superficial e o menos impactante deste smartphone.

Nossos testes de foto e vídeo mostram que este telefone é excelente, com resultados acima das nossas expectativas em várias situações. Embora não seja perfeito em tudo, é um forte candidato para posicionar a marca em seu segmento.