O dia em que Bill Gates quase cancelou o Xbox antes do seu lançamento

Bill Gates, conhecido por sua filantropia e caráter afável atualmente, teve uma fase como CEO da Microsoft marcada por sua paixão e determinação, nos anos 1990.

Durante esse tempo, Gates liderava a Microsoft com uma mentalidade competitiva que levou a empresa a enfrentar denúncias por práticas monopolísticas e conflitos internos.

Um dos momentos mais críticos ocorreu no dia dos namorados de 2000 e estava relacionado ao desenvolvimento do Xbox, o console de videogame da Microsoft que atualmente gera mais de US$ 15 bilhões por ano em lucros.

O projeto do Xbox começou no final dos anos 1990, quando uma equipe liderada por Ed Fries na Microsoft se propôs a competir com gigantes da indústria como Sony e Nintendo. A ideia era criar um console de videogame que executasse uma versão do Windows, mas surgiram obstáculos importantes no caminho.

Um dos problemas cruciais foi a incapacidade do console de executar o Windows, o que levou Bill Gates a considerar seriamente cancelar o projeto. Em uma reunião realizada 18 meses antes do lançamento do Xbox, Gates expressou seu descontentamento e classificou o console como um "insulto".

No entanto, tudo mudou quando o potencial da Sony como concorrente no mercado de entretenimento doméstico foi destacado.

Com o iminente lançamento do PlayStation 2, que podia reproduzir DVDs, a Sony ameaçava invadir o espaço da sala. Diante dessa perspectiva, Gates e Ballmer finalmente deram sua aprovação para o lançamento do Xbox.

Hoje em dia, o Xbox é um dos consoles mais populares do mercado, competindo com sucesso com a Nintendo e o PlayStation da Sony.

As vendas do console, assim como os jogos e as assinaturas do Xbox Game Pass, geram cerca de US$ 15 bilhões por ano para a Microsoft. Um número impressionante que quase foi perdido devido às dúvidas iniciais de Gates sobre o projeto.