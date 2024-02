Imagem: The Nuclear World Project | Relógio do fim do mundo (Getty Images/Hemera)

Há quem diga que tudo que começa tem um fim. Mas, e se aplicarmos essa lógica ao fim do mundo?

Por anos, tem sido um assunto que nos interessa, temos acreditado em todos os viajantes do tempo que aparecem e também em previsões de Nostradamus, os Maias e até mesmo de cientistas, para citar alguns.

Mas a verdade é que o mundo não acabou em 2000 nem em 21 de dezembro de 2012. E embora não tenhamos mais teorias para ouvir e calcular nossa extinção, a Inteligência Artificial poderia nos fornecer uma nova data para o dia do juízo final.

Como e quando será o fim do mundo de acordo com a IA

Começando pelo chatbot da OpenAI, perguntamos a ChatGPT-3.5 quando ocorrerá o fim do planeta Terra. Sua resposta? Inconclusiva.

"O fim do mundo é um conceito complexo e sujeito a especulações amplas, mas em termos práticos, o mais importante é trabalhar para enfrentar os desafios atuais e construir um futuro mais resiliente e sustentável para as gerações futuras", afirma sem se arriscar.

Isso sim, esclarece que "o fim do mundo poderia ocorrer em um futuro extremamente distante devido a eventos como a expansão do sol em uma gigante vermelha, colisões cósmicas ou até mesmo a eventual morte térmica do universo".

Fim do mundo. Foto: MrCanavan. Apocalipse

Seu sucessor ChatGPT-4, por outro lado, explica que essa resposta só pode ser fornecida dependendo do contexto em que for formulada (científico, filosófico, religioso, etc.)

Do ponto de vista científico, sustenta-se que existem três teorias que poderiam melhor acertar essa previsão:

- Catástrofes naturais: “Eventos como supererupções vulcânicas, impactos de grandes asteroides ou mudanças drásticas no clima poderiam ter o potencial de acabar com a vida humana ou alterar significativamente o planeta”.

- Mudanças solares: “A longo prazo, espera-se que o Sol se expanda em uma gigante vermelha e eventualmente engula os planetas mais próximos, incluindo a Terra. Isso acontecerá aproximadamente daqui a 5 bilhões de anos”.

- Riscos tecnológicos: "A humanidade poderia enfrentar riscos decorrentes da tecnologia, como guerra nuclear, criação de inteligências artificiais hostis ou tecnologias ainda não inventadas que poderiam sair do controle".

Do outro lado da calçada, o GPT-4 afirma que, em um contexto mais religioso, "muitas tradições têm suas próprias profecias e crenças sobre o fim do mundo, conhecido em algumas como o Apocalipse ou Dia do Juízo. Essas visões variam amplamente entre as religiões e frequentemente incluem elementos de renovação ou transição para uma nova era, em vez de um fim absoluto".

O que diz Gemini e Copilot sobre isso?

Ao terminar com as previsões do ChatGPT, consultamos a IA da Google, Gemini, conhecida por ser a mais avançada até agora, sobre como e quando será o fim do mundo.

Sua resposta também é formulada a partir do tipo de perspectiva, mas indo para o científico, afirma que a Terra poderia acabar por:

- Impacto de asteroides ou cometas: "A colisão de um objeto de grande tamanho com a Terra poderia desencadear eventos catastróficos que poderiam levar à extinção da vida. Embora a probabilidade de que isso ocorra em um futuro próximo seja baixa, não se pode descartar completamente".

- Supernovas: "A explosão de uma estrela próxima poderia emitir uma quantidade de energia devastadora para a Terra".

- Mudança climática: "Se não forem tomadas medidas para mitigar a mudança climática, isso poderia levar a consequências irreversíveis, como o aumento do nível do mar, a desertificação e a extinção em massa de espécies, o que poderia tornar a Terra inabitável para os humanos".

Quanto à data, o Gemini é bastante claro: "Não há forma de saber com certeza. As previsões que foram feitas ao longo da história não se cumpriram, e é provável que as que forem feitas no futuro também não se cumpram. O fim do mundo não é um evento único e repentino. É um processo que pode durar milhares de anos, ou até mesmo milhões", indica a Inteligência Artificial do Google.

E por último, mas não menos importante, está a opinião de Copilot, a Inteligência Artificial patrocinada pela Microsoft. O curioso é que a sua resposta é a mais aterrorizante.

“Segundo os cientistas, o fim do mundo ocorrerá daqui a cerca de 6.000-8.000 milhões de anos. No entanto, até lá, a humanidade já estará extinta há cerca de 2.000 ou 3.000 milhões de anos”, explica a IA.

E adiciona: "Com base na geologia e vulnerabilidade a desastres climáticos, estima-se que Japão, China, Índia, Itália e Reino Unido serão os primeiros países a desaparecer se não forem tomadas medidas. Segundo cientistas, se nada mudar, o ano de 2036 marcará o ponto final para tudo o que conhecemos".