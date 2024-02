Cientistas publicam uma nova imagem de buraco negro para revelar um mistério escondido a 55 milhões de anos-luz

O consórcio internacional do Telescópio do Horizonte de Eventos (EHT) apresentou uma nova imagem do buraco negro supermassivo M87*, localizado no centro da galáxia Messier 87, a 55 milhões de anos-luz da Terra.

Esta imagem, capturada em 2017 e 2018, oferece uma visão ainda mais detalhada do buraco negro e seu entorno, fornecendo aos cientistas novos dados para melhor compreender esses misteriosos objetos celestes.

Um anel de luz e uma sombra: a imagem mostra um anel brilhante de gás e poeira quente girando ao redor do buraco negro.

Este anel, com um diâmetro de cerca de 40 bilhões de quilômetros, acredita-se que seja formado por material que cai em direção ao buraco negro e é aquecido até atingir temperaturas extremas. No centro do anel, observa-se uma sombra escura, que se acredita ser o impressionante centro desconhecido do próprio buraco negro.

A imagem também mostra um jato de gás saindo do buraco negro. Essa ejeção impressionante de energia, que se estende por milhares de anos-luz, acredita-se ser formada por partículas que são aceleradas a velocidades próximas à da luz pelos campos magnéticos do buraco negro.

Buraco negro Event Horizon Telescope

Um marco científico: A nova imagem do EHT é um marco científico que nos aproxima de uma melhor compreensão dos buracos negros e de como eles funcionam. A imagem fornece evidências adicionais da existência de buracos negros supermassivos e confirma as previsões da teoria da relatividade geral de Einstein.

“Esta imagem é um avanço significativo em nossa compreensão dos buracos negros. Ela nos permite estudar a estrutura e a dinâmica do ambiente do buraco negro com um detalhe sem precedentes”, disse Sera Markoff, co-diretora do EHT, de acordo com o site oficial do conglomerado de telescópios.