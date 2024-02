Sim, há um buraco negro em nossa galáxia e está prestes a acordar

Um novo estudo, que combina dados do Observatório de raios-X Chandra da NASA e do Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) da NSF, revelou que o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea está girando tão rápido que está deformando o espaço-tempo ao seu redor, adotando uma forma semelhante a uma bola de futebol.

Conhecido como Sagitário A estrela, este buraco negro gigante está localizado a cerca de 26.000 anos-luz da Terra, no centro da nossa galáxia.

Os astrônomos aplicaram um novo método que utiliza dados de rádio e raios X para determinar a velocidade de rotação da estrela Sagitário A, descobrindo que ela gira a aproximadamente 60% de sua velocidade máxima possível.

O Dr. Adam Fenton, líder do estudo, destaca que esta descoberta indica que a estrela Sagitário A está girando muito rapidamente, o que tem importantes implicações. A rotação de um buraco negro pode atuar como uma fonte de energia significativa, produzindo jatos estreitos de material quando sua energia de rotação é extraída.

De acordo com os pesquisadores, o buraco negro no centro da nossa galáxia tem estado relativamente tranquilo nos últimos milênios, mas isso pode mudar se a quantidade de material em sua proximidade aumentar.

Isso poderia desencadear jatos de saída mais poderosos no futuro, influenciando profundamente o fornecimento de gás e a formação de estrelas na galáxia.

Este estudo fornece uma visão única de Sagitário A, o buraco negro supermassivo mais próximo de nós e sugere que ele poderá experimentar um aumento significativo de atividade em algum momento futuro, com implicações importantes para a nossa compreensão do universo.

Os resultados desta pesquisa serão publicados na edição de janeiro de 2024 do ‘Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’, fornecendo novas perspectivas sobre a natureza e o comportamento dos buracos negros supermassivos.