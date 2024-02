Dragon Ball GT: IA cria uma versão hiper-realista adolescente de Bra

As maravilhas da inteligência artificial nos deixam surpreendidos mais uma vez. Em uma ilustração magistral e bastante criativa, nos mostra uma versão hiper-realista da adolescente Bra, filha de Bulma e Vegeta, que estreia na última saga de Dragon Ball Z, mas que cresce em Dragon Ball GT.

Sem se complicar e sem rodeios, a inteligência artificial pega os mesmos elementos do personagem animado e os mostra como uma pessoa real. É como se uma atriz estivesse interpretando a Bra em uma adaptação em live action de Dragon Ball GT, da Toei Animation.

O design foi feito com a plataforma DALL-E, que funciona com inteligência artificial. Essa técnica permite a criação de imagens hiper-realistas ao capturar detalhes, texturas e expressões faciais de uma forma que desafia as barreiras entre a realidade e a ficção.

Bra na IA Instagram

A imagem da jovem Bra tem gerado uma ampla gama de reações na comunidade de Dragon Ball. Os fãs têm expressado espanto e admiração pela capacidade da IA em reinterpretar um personagem clássico da série de uma maneira tão realista e emotiva.

Este grandioso design do jovem Bra é um lembrete de como as ferramentas tecnológicas podem abrir novas possibilidades e gerar conversas significativas na comunidade.

À medida que a inteligência artificial continua avançando, é provável que vejamos mais explorações criativas e reimaginações de personagens icônicos, oferecendo uma nova camada de apreço e reflexão para os fãs de Dragon Ball.