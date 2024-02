Bill Gates revela quem herdará 99% de sua imensa fortuna, a sexta do mundo

Entre os 10 homens mais ricos do mundo, a fortuna de Bill Gates ocupa o sexto lugar, com uma carteira que chega a US$ 119 bilhões.

E é que o cofundador da Microsoft acumulou uma imensa quantidade de dinheiro ao longo de sua carreira e soube investi-lo em sua obra filantrópica para a Fundação Bill e Melinda Gates.

De quem será a fortuna de Bill Gates?

Phoebe Adele Gates (21), Jennifer Katharine Gates (27) e Rory John Gates (24) são os nomes dos três filhos do magnata tecnológico.

No entanto, o 99% da fortuna do sexagenário será herdado pelo seu "quarto filho", como ele chama a sua Fundação junto com Melinda, enquanto os outros 1% serão para seus três filhos biológicos.

Isso sim, apesar de que os filhos de Gates receberão menos do que tradicionalmente se esperaria, cada um está destinado a herdar aproximadamente US$ 10 milhões, o que não é uma quantia insignificante.

No entanto, Gates se junta a outros bilionários que declararam que não deixarão toda a sua fortuna para seus filhos, entre eles o chef Gordon Ramsay, Ashton Kutcher e Mila Kunis, e Mark Zuckerberg.