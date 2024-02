Hoje completam-se 28 anos do final de Dragon Ball Z. Quando saberemos o que vem depois de sua épica cena de encerramento?

Em 31 de janeiro de 1996, foi ao ar o episódio final de Dragon Ball Z. Completam-se 28 anos de um momento épico em que os Guerreiros Z se encontraram novamente para um Torneio das Artes Marciais que nos deixou com sede de continuar vendo as aventuras de Akira Toriyama.

No entanto, naquela época, foi o fim de Akira Toriyama com Dragon Ball. Ele deixou tudo nas mãos da Toei Animation, que não soube como lidar com as histórias inconsistentes de Dragon Ball GT.

Nesse episódio final, vemos uma Pan de quatro anos dando a volta ao mundo. Trunks e Goten estão adolescentes e Vegeta espera ansiosamente por uma batalha contra Goku.

O que ele não sabe é que Kakaroto está nesse torneio com a simples intenção de encontrar Uub, a reencarnação de Majin Buu (Kid Buu). Enquanto lutam, Goku lhe diz que vai treiná-lo e ajudar sua aldeia, que sofre com problemas de escassez de água e comida.

O retorno de Dragon Ball Super

O retorno de Dragon Ball, através de Super, significou um reset de Dragon Ball GT, que para as histórias canônicas deixou de existir. Mas as novas histórias não abordam a continuação desse final épico, mas sim o intervalo de tempo que ocorreu entre a batalha contra Buu e o Torneio das Artes Marciais.

Então, todos estão ansiosos para saber o que acontece depois de Z. O arco de Dragon Ball Super: Super Hero está nesse momento, portanto, nesse novo desenvolvimento deveríamos conhecer a continuação que tanto estamos esperando.